Белгородские поля ждут нововведений

С 18 по 23 ноября в новом учебно-аналитическом центре корпорации АОЗТ Агро-Союз в селе Майское Днепропетровской области прошла Международная конференция по самовосстанавливающемуся эффективному земледелию на основе системного подхода Nо-Тill.
На ней были представлены19 экспертов из восьми стран мира, 106 участников, большинство из которых представляли Россию (21) и Украину (31). Активное участие в состоявшейся конференции приняла и делегация Белгородской области.
18 и 19 ноября для участников конференции прошли практические занятия на опытных полях АОЗТ «Агро-Союз». Эксперты Карлос Кроветто, Дирсу Гассен, Рэнди Андерсон, Рольф Дерпш, Рэй Ворд, Адемир Калегари и Билл Крэбтри рассказывали и показывали участникам преимущества технологии системного Nо-Тill, а также на месте отвечали на вопросы.
По приезду в Аналитический центр состоялась дискуссия по итогам учебно-практической экскурсии по полям корпорации АОЗТ Агро-Союз. Одновременно в двух залах (для всех четырех групп участников) проходили обсуждения с участием экспертов.
В группах А-1 и А-2 проходило обсуждение по темам «Питание почв» (эксперт - Карлос Кроветто), «Управление защитой растений» (эксперт - Дирсу Гассен), «Управление сорняками» и «Пожнивные остатки». Группы В-1 и В-2 принимали участие в дискуссиях по темам «Уплотнение почв», «Сидеральные культуры» и «Использование питательных веществ с почвы».
20 ноября в огромном конференц-зале корпорации «Агро-Союз» состоялось официальное открытие международной конференции по самовосстанавливающемуся эффективному земледелию на основе системного подхода No-Тill. Количество зарегистрированных участников достигло 500 человек. С приветственной речью к гостям конференции обратился председатель Днепропетровской областной государственной администрации Владимир Яцуба.
21 и 22 ноября состоялись конференции по секциям, а также телемост с американским ученым Двэйном Бэком.
Важным преимуществом No-Till является то, что система порождает самоуважение у фермеров, которые имеют возможность вести хорошую практику сельского хозяйства и получать устойчивый урожай. Также при No-Till на 90% снижается эрозия почв, на 2/3 (по сравнению с другими технологиями сегодняшнего дня) сокращается использование машин и машинного топлива и, что не менее важно, возрождается природная среда в почве, естественная биологическая активность.
Прошедшая конференция значительно расширила представления о системной технологии No-Till и ее применении в хозяйствах России и Белгородской области. В конференции приняла участие делегация из города Белгорода. Наши аграрии обсудили, прежде всего, спорные вопросы применения технологии No-Tillи возможность ее поэтапного внедрения на полях Белгородчины.