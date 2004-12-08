Белгородские поля ждут нововведений

Важным преимуществом No-Till является то, что система порождает самоуважение у фермеров, которые имеют возможность вести хорошую практику сельского хозяйства и получать устойчивый урожай. Также при No-Till на 90% снижается эрозия почв, на 2/3 (по сравнению с другими технологиями сегодняшнего дня) сокращается использование машин и машинного топлива и, что не менее важно, возрождается природная среда в почве, естественная биологическая активность.