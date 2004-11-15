Подключение к системам энергоснабжения по принципу «одного окна»

Совсем недавно потребителю электро- или теплоэнергии для подключения к сети приходилось обращаться, как минимум, в три-пять организаций: к проектировщикам, строителям, в Госэнергонадзор... И зачастую не по одному разу, затрачивая на это уйму времени.



Сейчас ситуация кардинально изменилась: со 2 ноября введен новый порядок подключения потребителей электрической и тепловой энергии к распределительным сетям. По инициативе Правительства Белгородской области, энергетиков и строителей создана централизованная служба, которая возьмет на себя решение всех организационных вопросов такого рода. Главное удобство для потребителей - служба действует по принципу «одно окно». Ее деятельность обеспечит единый подход к строительству и эксплуатации систем энергоснабжения на всей территории региона, предоставив возможность создания экономических условий для их развития. Кроме того, такой регламент подключения направлен на устранение условий для появления необслуживаемых и бесхозных сетей.



В соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 9 июля 2004 г. № 80-пп «О подключении потребителей к системам энергоснабжения» специалистами ОАО «Белгородэнерго» разработан регламент организации и проведения работ по подключению потребителей к сетям.

ОАО «Белгородэнерго» - клиентоориентированная компания, поэтому весь порядок взаимодействия участников процедуры подключения нацелен на максимальное удовлетворение потребностей заказчиков. Теперь для подключения объекта к сети потребителю достаточно позвонить по единому бесплатному номеру 115 и указать банковские реквизиты и фамилию руководителя организации, или же фамилию частного лица, в чьем ведении находится подключаемый объект, а также адрес самого объекта. В течение 2-х дней специалисты организации, предоставляющей услуги по подключению, выедут к заказчику для обследования строящегося объекта, составления плана и последующего оформления заявки, включающей в себя, помимо общих сведений об объекте, ряд его технических характеристик (форму заявки вы можете посмотреть/заполнить здесь). На основе этой заявки будет принято техническое решение, которое впоследствии ляжет в основу договора на подключение потребителя к распределительным сетям.



В течение нескольких дней (а в случае повышенной сложности работ - 2-3 недель) с момента обращения в централизованную службу потребитель сможет заключить договор на выполнение работ по подключению к распределительным сетям. Впоследствии, согласно этому договору, специалисты службы займутся разработкой и согласованием проектно-сметной документации; проведением конкурсов и выбором подрядчика строительно-монтажных работ. Также они организуют сами строительно-монтажные работы, надзор за их выполнением, регистрацию прав собственности на объект подключения.



В итоге потребитель будет подключен к сети энергоснабжающей организации, что позволит ему в соответствии с принятым регламентом заключить договор на энергоснабжение со сбытовой компанией. Таким образом, обратившись всего в одну инстанцию, каждый сможет избавиться от массы хлопот, и главное - сэкономить время, доверив компетентным специалистам решать его вопросы.