Депутат Андрей Скоч «весьма удивлён» поддержкой своего законопроекта

Скоч считает, что законопроект может не распространяться на художественные фильмы о Великой Отечественной войне, а также на ленты, основанные на таких классических произведениях, как «Анна Каренина» и «Преступление и наказание». «Другое дело - профессиональные шоу, в центре которых стоит насилие. А такие вещи притягивают, согласитесь. Надо же что-то делать с постоянными потоками крови на экранах, - возмущается парламентарий. - Мы вправе знать, что происходит в стране. В моем законопроекте речь идет о смаковании подробностей, когда отдельные журналисты специально показывают крупным планом трупы, оторванные руки-ноги, лужи крови. Вот этого не должно быть на экранах, хотя бы днем. Когда мы составляли текст законопроекта, выяснилось, что нигде в законодательстве нет определения насилия. Поэтому мы просто перечислили в законопроекте определения особо тяжких преступлений, таких как убийство, изнасилование, нанесение тяжких телесных повреждений, побои. Чтобы хоть как-то было понятно, о чем идет речь. Одно дело - когда на экране наносят пощечину, другое - когда человеку нос ломают», - пояснил Андрей Скоч.