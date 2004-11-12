Депутат Андрей Скоч «весьма удивлён» поддержкой своего законопроекта

Posted 12 ноября 2004,, 08:15
Published 12 ноября 2004,, 08:15
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
За введение запрета на показ сцен убийства и насилия в новостях и художественных фильмах в прайм-тайм проголосовали 420 депутатов. Как пишет "КоммерсантЪ", автор поправки, член фракции "Единая Россия" Андрей Скоч, предложил дополнить закон о СМИ пунктом следующего содержания: "Запрещается в период с 7 часов до 22 часов распространение в теле-, видео-, кинохроникальных программах и демонстрация в телевизионных фильмах и кинофильмах трупов людей, сцен убийства, нанесения побоев, причинения тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью, изнасилования и иных насильственных действий сексуального характера".
Впервые поправка была рассмотрена комитетом Госдумы по информационной политике ещё 13 мая, но была отклонена. Вчера вечером, под занавес пленарного заседания, на рейтинговое голосование были вынесены четыре аналогичных законопроекта: депутатов Андрея Скоча и Владимира Жириновского, депутата предыдущего созыва Николая Арефьева и законодательного собрания Владимирской области. Председательствующая на заседании первый вице-спикер Госдумы Любовь Слиска предложила поддержать проект именно депутата Скоча, как наиболее проработанный с юридической точки зрения. Однако во втором чтении она порекомендовала несколько смягчить нормы законопроекта.
Сам автор скандального законопроекта к таким результатам голосования нижней палаты парламента был не готов, отмечает СМИ.ru.
«Весьма удивлен поддержкой моего законопроекта депутатами Госдумы. Признаюсь, не рассчитывал на такое», - рассказал Андрей Скоч. Он пообещал привлечь к обсуждению деталей законопроекта объединения журналистов, а также экспертов из Министерства культуры и массовых коммуникаций, и ко второму чтению более четко сформулировать критерии показа насилия, которыми должны руководствоваться СМИ.
Скоч считает, что законопроект может не распространяться на художественные фильмы о Великой Отечественной войне, а также на ленты, основанные на таких классических произведениях, как «Анна Каренина» и «Преступление и наказание». «Другое дело - профессиональные шоу, в центре которых стоит насилие. А такие вещи притягивают, согласитесь. Надо же что-то делать с постоянными потоками крови на экранах, - возмущается парламентарий. - Мы вправе знать, что происходит в стране. В моем законопроекте речь идет о смаковании подробностей, когда отдельные журналисты специально показывают крупным планом трупы, оторванные руки-ноги, лужи крови. Вот этого не должно быть на экранах, хотя бы днем. Когда мы составляли текст законопроекта, выяснилось, что нигде в законодательстве нет определения насилия. Поэтому мы просто перечислили в законопроекте определения особо тяжких преступлений, таких как убийство, изнасилование, нанесение тяжких телесных повреждений, побои. Чтобы хоть как-то было понятно, о чем идет речь. Одно дело - когда на экране наносят пощечину, другое - когда человеку нос ломают», - пояснил Андрей Скоч.
По материалам статьи максима Редина "Законопроект для недоразвитых"