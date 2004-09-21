Борцы с наркотиками постреляли на чемпионате

Posted 21 сентября 2004,, 07:44
Published 21 сентября 2004,, 07:44
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Большинство спортсменов – около 80 процентов - служат в подразделениях специального назначения. Среди них: один мастер спорта международного класса, 6 мастеров спорта, 12 кандидатов в мастера спорта и 99 перворазрядников. В программу соревнований были включены упражнения по стрельбе из пистолета Макарова (4 вида) и снайперской винтовки (2 вида).
В общекомандном первенстве победила команда управления ФСКН России по Республике Башкортостан, набравшая 1261 очко. Второе и третье место поделили между собой снайперы из Кировской области и Краснодарского края.
Лучший результат в личном первенстве из снайперской винтовки в стрельбе на расстоянии 200 м показал стрелок из Калининградской области Андрей Литвяков. По результатам 30 выстрелов он набрал 259 очков. Борис Мусалимов из Республики Башкортостан стал серебряным призером – 235 очков, а Дмитрий Крылов из Белгородской области завоевал бронзу - 234 очка.
В стрельбе на расстоянии 300 метров наиболее метким оказался бронзовый призер первого упражнения Дмитрий Крылов – 20 выстрелов принесли ему 175 очков из 200 возможных. 165 и 159 очков – результаты сотрудников управлений ФСКН по Республике Татарстан Тагира Каюмова и Ростовской области Виталия Оглоблина.
Самыми меткими среди стрелков из ПМ стали: Михаил Мозальков из управления ФСКН России по Смоленской области (268 очков из 300 возможных) и Александр Чуприн из управления ФСКН России по Краснодарскому краю (96 очков из 100 возможных).
В женском первенстве лучшие показатели были у Натальи Ткачевой из управления ФСКН России по Саратовской области (172 очка из 200 возможных) и Егорушкиной Маргариты из Центрального аппарата ФСКН России ( 80 очков из 100 возможных).
Все стрельбы из пистолета проходили на расстоянии 25 метров.