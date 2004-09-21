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Posted 21 сентября 2004,, 07:44

Published 21 сентября 2004,, 07:44

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Борцы с наркотиками постреляли на чемпионате

21 сентября 2004, 07:44
С 14 по 17 сентября в г. Мытищи Московской области прошел Первый лично-командный чемпионат ФСКН России по стрельбе из табельного оружия. В этих состязаниях приняли участие 118 стрелков из 30 команд региональных управлений ФСКН России. Белгородскую область представлял Дмитрий Крылов.

Большинство спортсменов – около 80 процентов - служат в подразделениях специального назначения. Среди них: один мастер спорта международного класса, 6 мастеров спорта, 12 кандидатов в мастера спорта и 99 перворазрядников. В программу соревнований были включены упражнения по стрельбе из пистолета Макарова (4 вида) и снайперской винтовки (2 вида).

В общекомандном первенстве победила команда управления ФСКН России по Республике Башкортостан, набравшая 1261 очко. Второе и третье место поделили между собой снайперы из Кировской области и Краснодарского края.

Лучший результат в личном первенстве из снайперской винтовки в стрельбе на расстоянии 200 м показал стрелок из Калининградской области Андрей Литвяков. По результатам 30 выстрелов он набрал 259 очков. Борис Мусалимов из Республики Башкортостан стал серебряным призером – 235 очков, а Дмитрий Крылов из Белгородской области завоевал бронзу - 234 очка.

В стрельбе на расстоянии 300 метров наиболее метким оказался бронзовый призер первого упражнения Дмитрий Крылов – 20 выстрелов принесли ему 175 очков из 200 возможных. 165 и 159 очков – результаты сотрудников управлений ФСКН по Республике Татарстан Тагира Каюмова и Ростовской области Виталия Оглоблина.

Самыми меткими среди стрелков из ПМ стали: Михаил Мозальков из управления ФСКН России по Смоленской области (268 очков из 300 возможных) и Александр Чуприн из управления ФСКН России по Краснодарскому краю (96 очков из 100 возможных).

В женском первенстве лучшие показатели были у Натальи Ткачевой из управления ФСКН России по Саратовской области (172 очка из 200 возможных) и Егорушкиной Маргариты из Центрального аппарата ФСКН России ( 80 очков из 100 возможных).

Все стрельбы из пистолета проходили на расстоянии 25 метров.

По материалам «Деловой Петербург»

#Новости#Стрельба#Спорт#Белгородец#Мария#Фскн#Табельное оружие
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