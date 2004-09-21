Борцы с наркотиками постреляли на чемпионате

Большинство спортсменов – около 80 процентов - служат в подразделениях специального назначения. Среди них: один мастер спорта международного класса, 6 мастеров спорта, 12 кандидатов в мастера спорта и 99 перворазрядников. В программу соревнований были включены упражнения по стрельбе из пистолета Макарова (4 вида) и снайперской винтовки (2 вида).