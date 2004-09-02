Жеребьевка лиги чемпионов 2004-2005

Сегодня вечером в столице Австрии, Вене, состоится жеребьевка и официальная презентация Европейской Лиги чемпионов Индезит, организованная Европейской Конфедерацией Волейбола при содействии Австрийской федерации волейбола, а также спонсоров, обеспечивших в прошлом году презентацию самого престижного клубного турнира в мире.



Напомним, что в этом году несколько изменен формат соревнований. В сезоне 2004-2005 Европейской Лиги чемпионов Индезит примут участие 20 лучших мужских и 12 лучших женских клубов Европы. Розыгрыш стартует в начале ноября, он включает в себя 10 раундов на предварительном этапе, в феврале 2005 г. пройдут игры плей-офф, в которых определится четверка финалистов. «Финал четырех» состоится 19-20 марта 2005 г. у женщин и 26-27 марта 2005 г. у мужчин.



Организатор «Финала четырех» будет определен по окончании основного этапа.



В сезоне 2004-2005 Лиги чемпионов у мужчин примут участие следующие команды:



«Аон Хот Воллейз» (Вена, Австрия)

«Хипо Тироль» (Инсбрук, Австрия)

«Нолико» (Маасейк, Бельгия)

«Кнак» (Розеларе, Бельгия)

«Левски Сиконко» (София, Болгария)

«Тур» (Франция)

«Пари Воллей» (Франция)

«СКК Берлин» (Германия)

«Фридрихсхафен» (Германия)

«Панатинаикос» (Афины, Греция)

«Ираклис» (Салоники, Греция)

«Сислей» (Тревизо, Италия)

«Копрасистель» (Пьяченца, Италия)

«Ястржебие Борыния» (Польша)

«Польска Энергия» (Соснович, Польша)

«Локомотив-Белогорье» (Белгород, Россия)

«Динамо» (Москва, Россия)

«Уникаха» (Алмерия, Испания)

«Войводина Новолин» (Нови Сад, Сербия и Черногория)

«Локомотив» (Харьков, Украина)