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Posted 24 августа 2004,, 11:21

Published 24 августа 2004,, 11:21

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

ОАО «Белгородэнерго» примет участие в первой Межгосударственной выставке-форуме

24 августа 2004, 11:21
Выставка под названием «СНГ: топливно-энергетические и сырьевые ресурсы» пройдет с 24 по 27 августа на территории Всероссийского выставочного центра в Москве.

Организованная она по инициативе Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной деятельности СНГ; Электроэнергетического совета СНГ; Межправительственного совета по нефти и газу; Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр; Комиссии государств участников Содружества по использованию атомной энергии в мирных целях.

ОАО «Белгородэнерго» как успешное, клиентоориентированное, высокотехнологичное предприятие, эксплуатирующее уникальную собственную инфраструктуру и осуществляющего постоянные инновации, представит здесь свои достижения в области освоения современных технологий в производстве и управлении бизнесом. 25 августа планируются выступления специалистов с рассказом о деятельности энергосистемы. В тот же день состоится заседание круглого стола, где белгородские энергетики выступят с докладами на темы: «Энергоэффективность – основа устойчивого развития экономики стран СНГ» и «Энергоэффективность распределительного электросетевого комплекса».

В целом тематика выставки следующая: Топливно-энергетические и сырьевые ресурсы стран СНГ и перспективы их использования. Геологоразведочное, геофизическое и геодезическое оборудование. Нефть, газ, уголь, торф, сланцы и минерально-сырьевые ресурсы. Поиск, разведка, добыча, переработка, транспортировка и хранение. Нефть и газ шельфовой зоны СНГ. Продукция нефтегазовых и химических производств. Магистральные и промысловые трубопроводы и сети. Трубы, трубопроводная арматура. Нефтегазовое и химическое машиностроение. Дорожная и строительная техника. Мобильные здания и сооружения. Создание единой электроэнергетической системы стран СНГ. Электроэнергетика, электроэнергетическое оборудование. Электротехника.Энергоэффективность, энергосбережение и энергобезопасность. Атомная энергетика. Перспективы развития и сотрудничества. Возобновляемые и альтернативные источники энергии. Малая энергетика. КИП, автоматика. Контроль и диагностика. Сервисное и лабораторное оборудование. Водные и лесные ресурсы стран СНГ и рациональное их использование. Мониторинг и охрана окружающей среды. Очистные сооружения и оборудование. Высокие технологии, инновационные и инвестиционные программы и проекты. Охрана труда и техника безопасности.

В рамках форума предусмотрено проведение деловой программы, включающей пленарное заседание, «круглые столы», презентации, деловые мероприятия по актуальным вопросам развития сотрудничества.

По мнению организаторов, выставка будет способствовать привлечению инвестиций в энергопроизводство и расширению взаимодействия государств-участников СНГ в области добычи и эффективного использования топливно-энергетических и сырьевых ресурсов.

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