Чтобы построить дом, надо просто встать с дивана

Уже седьмой раз проводится выставка «Белгородэкспо», представленная разделами «Город мастеров», а также «Мир детства. Школа». Ее организаторы - Департамент экономического развития Белгородской области и Белгородская ТПП. Эта традиционная августовская выставка привлекала внимание многочисленных посетителей, в первую очередь родителей школьников. Наиболее заботливые из них уже сейчас могут приобрести здесь все необходимое для нового учебного года. Праздничность выставки, открывшейся в канун дня города, дополняли выступления участников художественной самодеятельности, демонстрация моделей одежды.