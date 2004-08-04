Чтобы построить дом, надо просто встать с дивана

Posted 4 августа 2004,, 14:37
Published 4 августа 2004,, 14:37
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Выступая на торжественной церемонии открытия выставки, губернатор области Е.С. Савченко отметил актуальность мероприятия и соответствие деятельности Белгородской торгово-промышленной палаты стратегии администрации в плане обеспечения жильем белгородцев. Выставка «Современный город» открыта впервые и организована в рамках постановления губернатора №231 от 31 декабря 2003 года «О стратегии развития жилищного строительства на территории Белгородской области до 2010 г.» и Программы строительства индивидуального жилья и создания необходимых условий его увеличения до 1 млн. квадратных метров (не менее пяти тысяч домов) в год.
Организаторами выставки выступили Белгородская ТПП и департамент строительства, транспорта и ЖКХ области. 134 участника, в том числе 59 иногородних, представили собственные проекты и макеты жилых домов, а также строительные материалы: комплектующие для сборки домов из оцинкованного бревна и профилированного бруса, металлопластиковые и алюминиевые конструкции, отделочные, облицовочные, кровельные, гидротеплотехнические, антикоррозийные материалы, системы отопления, водоснабжения, вентиляции, электротехническое оборудование, локальные очистные сооружения, автономные системы электроснабжения.
Директор Департамента выставок и ярмарок торгово-промышленной палаты Российской Федерации И.А. Коротин зачитал приветствие организаторам и участникам выставки от имени Президента ТПП РФ Е.М.Примакова и вручил памятный адрес и барельеф герба ТПП РФ за содействие в организации выставочной деятельности на Белгородчине.
Представленные на выставке «Современный город» образцы будут оцениваться компетентной комиссией Департамента строительства, транспорта и ЖКХ области. Тем предприятиям, чьи проекты будут признаны наиболее интересными, предоставят земельный участок под строительство, обеспеченный транспортными и инженерными коммуникациями. На нем можно будет построить рекламный индивидуальный жилой дом для изучения потребительского спроса и определения объема заказа на строительство жилья с использованием предложенных технологий, изделий и конструкций.
На пресс-конференции, организованной в рамках мероприятия, присутствовали губернатор области Е.С. Савченко, председатель Белгородской областной Думы А.Я. Зеликов, Главный федеральный инспектор в Белгородской области Н.Я. Шатохин, директор Департамента выставок и ярмарок ТПП РФ И.А. Коротин, советник по развитию бизнеса Посольства Канады в Москве В.В. Макаров, президент Белгородской ТПП В.С. Скруг. Предваряя вопросы журналистов местных СМИ, Е.С. Савченко напомнил, что администрация области выбрала курс на всемерную поддержку индивидуального застройщика. Отметив социальную важность принимаемых программ развития жилищного строительства, Евгений Степанович напомнил, что каждый мужчина должен выполнить свое историческое предназначение - построить собственный дом.
Руководство области почти бесплатно выделяет земельный участок каждому желающему, предлагает различные, в том числе и ипотечные, системы кредитования, материалы и оборудование, что и продемонстрировала открывшаяся сегодня выставка. Словом, было бы желание. По словам губернатора, реализация намеченных планов - это спасение русского мужика от пьянства, надо только преодолеть лень и встать с дивана.
Нельзя не отметить дальновидность руководства области, которое не только не снижает темпов жилищного строительства, но и занимает одно из лидирующих позиций в России, постоянно занимается разработкой новых, социально значимых программ.
Правда, у некоторых журналистов возникло сомнение в возможности возвести свою крышу над головой каждому желающему, в чем присутствующих разубедил губернатор: для сомневающихся дважды в день, в 11 и 15 часов, в пресс-центре выставки специалисты Департамента строительства, транспорта и ЖКХ области, ГУП Белгородский областной Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства, ОАО Белгородская ипотечная корпорация будут давать консультации по вопросу: «Как приобрести земельный участок и построить на нем собственный дом?».Последний день работы выставки - 7 августа.
Уже седьмой раз проводится выставка «Белгородэкспо», представленная разделами «Город мастеров», а также «Мир детства. Школа». Ее организаторы - Департамент экономического развития Белгородской области и Белгородская ТПП. Эта традиционная августовская выставка привлекала внимание многочисленных посетителей, в первую очередь родителей школьников. Наиболее заботливые из них уже сейчас могут приобрести здесь все необходимое для нового учебного года. Праздничность выставки, открывшейся в канун дня города, дополняли выступления участников художественной самодеятельности, демонстрация моделей одежды.
Следующая выставка, организуемая Белэкспоцентром в октябре, откроется уже в новом здании, возводимом по улице Победы. По крайней мере, так сказал губернатор Е.С. Савченко и подтвердил президент ТПП В.С. Скруг, заручившись поддержкой представителя ТПП РФ И.А.Коротина.
Специально для ИА «Бел.Ру» Тина Тимская