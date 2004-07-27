Высокой души художник

Г.И.Гритчин родился в 1924 году в селе Новая Шульга Семипалатинской области, стоящем на притоке Иртыша. По Столыпинской реформе родители приехали в эти края осваивать сибирские земли. В семье было шестеро детей. Григорий был младшим. Шести лет он пошел в школу. С этого возраста у него появилась неугомонная страсть к рисованию. И эта привычка с годами росла и осмысливалась. Он был одержим желанием все увидеть, познать и обо всем рассказать в своих работах. Где бы не побывал художник - на Дальнем Востоке, в Подмосковье, Крыму или Польше, в Корее, Франции - всюду стремился запечатлеть своеобразие и красоту увиденного. Даже исхоженные вдоль и поперек любые уголки природы близ Безлюдовки, где находилась дача художника, укрываясь для работы от суеты города, в его рисунках и живописных работах представлены по-разному. Он готов был писать с утра до ночи: на природе, в мастерской, в электричке, на совещании. Все, что видел, художник старался запечатлеть на листе бумаги. Особенно привлекали Гритчина человеческие лица. Огромное множество краткосрочных и портретных зарисовок и более длительных, подробных характеристик скопилось в творческой папке художника за многие годы. Гритчин свободно владел различными графическими техниками и приемами. Ему подвластны были карандаш, перо, пастель, сангина, но любимый материал - цветные мелки. Графика - это особый и значительный пласт творчества художника.

Эта страсть к рисованию проснулась еще в раннем детстве. Поэтому никого из родных не удивило, что после окончания средней школы Григорий Иванович объявил о своем решении - ехать в Омск для поступления в художественное училище. Но начавшаяся война круто меняет все планы юноши. В июле Григорию Гритчину исполняется 17 лет,

и его призывают в армию. Но рок или судьба словно играли им, а может, сам Господь давал ему возможность для осуществления его детской мечты - стать художником. Медики дают Григорию отсрочку, а повторная повестка пришла в день получения похоронки на старшего брата Петра, погибшего в первом бою под Воронежем. Это была осень 1942 года. Его направляют в Хабаровск для прохождения службы на Амурской флотилии, где в учебном отряде Григорий Гритчин учится на пулеметчика. При отряде была художественная мастерская, куда и зачислили матроса Гритчина. Казалось бы, мечта в какой-то мере осуществилась, но изменилось время, шла война.

На Дальнем Востоке, куда его направили в 1942 году, Гритчин в течение 10 лет прошел путь от рядового до боевого офицера. За проявленные в боях с японцами храбрость и героизм был награжден будущий художник многими орденами и медалями.

После демобилизации Григорий иванович поступает в Биробиджанское художественно-графическое педагогическое училище. Стремление получить дальнейшее образование приводит его в Харьков. При большом конкурсе 34-летний абитуриент все же сумел достичь цели. Он был зачислен на театрально-декоративное отделение Харьковского Государственного художественного института. Наконец, сбылась заветная мечта. Начались годы учебы - трудные, но интересные. За шесть лет студент Гритчин оформил 10 учебных и дипломных спектакль А.Степанова "Порт- Артур". Материал для диплома Григорий Иванович собирал на Дальнем Востоке. Делал зарисовки укреплений и фортов Хабаровска и Владивостока. Этнографический материал добывался в музеях Москвы, Ленинграда, Владивостока. Итогом всей работы стали - высокая оценка и участие в 11 Всесоюзной выставке дипломных работ выпускников художественных вузов страны, проходившей в столице. С этого времени Г.И.Гритчин - постоянный участник выставок всех уровней.

С 1964 художник живет в Белгороде. С 1965 по 1967 годы работает главным художником областного драматического театра им. М.С.Щепкина, а после ухода из него сотрудничество не прекращается. Он оформляет разовые постановки. Более 30 спектаклей на счету у художника. Самые значительные: "Между ливнями" В. Шишкова, "Русские люди" К.Симонова, "Банкроты" А.Островского, "П-206" В.Белова, "Антоний и Клеопатра" В.Шекспира. И всякий раз работал над ними так, как будто это был его первый и последний спектакль. В журналах: "Театральная жизнь" и "Художник"- искусствоведы не раз положительно отмечали сценографию Г. Гритчина. Его произведения хранятся в Белгородском государственном художественном музее, в Белгородском краеведческом музее, в Белгородском областном драматическом театре, в музее театрального искусства им. Бахрушина в Москве, в художественных музеях Старого Оскола, Губкина, Валуек, в "Золотом фонде" Харьковского художественного института, а также в отечественных и зарубежных частных коллекциях. В пресс-справке Министерства культуры РСФСР, Союза художников РСФСР, Всероссийского театрального общества об итоговой выставке за 10 лет (1975-1985 гг.) эскизы Гритчина "А зори здесь тихие" были отмечены среди немногих лучших работ.

Значительное место в творчестве Г. Гритчина занимает жанр портрета. Особенное предпочтение художник отдавал женским образам. "Светлана", "Лена", "Наташа", "Вика", "Алла" - это целая галерея неповторимых женских портретов. Те, кому довелось их видеть на персональных выставках художника, отмечали, что "…такие интересные работы абсолютно невозможно забыть". Дело в том, что в потрете художник старался отразить не только внешнее сходство героини, но и внутреннее ее состояние. Вот "Алла" с дерзким, вызывающим взглядом, но с изящными, не знающими тяжелого физического труда руками. Если внимательно присмотреться к портретам, которые писал мастер, то можно заметить одну очень важную деталь - очень пристальной внимание к рукам человека. Если глаза - это зеркало души, то руки - зеркало жизни. По ним можно определить возраст, характер, вовлеченность в физическую или умственную деятельность. Чуткое внимание к людям, строгий выверенный рисунок, убедительность, желание создать запоминающийся правдивый образ - основные качества Гритчина-портретиста.

Прошло девять с того дня, как Григорий Иванович ушел из жизни. Но сияют золотые кресты, выполненные по эскизам Гритчина, на куполах Белгородского Преображенского собора, напоминают они о таланте и высокой душе художника. Да еще его картины, которые займут достойное место в экспозиции нашего музея, посвященной художникам Белгородской области.

Память о нем жива, потому что у мемориальной доски, находящейся на доме №35 по ул. Попова в Белгороде - всегда живые цветы.



