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Posted 15 июля 2004,, 08:07

Published 15 июля 2004,, 08:07

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

14 предприятий Белгородской области в июне были признаны банкротами

15 июля 2004, 08:07
Сегодня в Белгороде под председательством губернатора Евгения Савченко прошло очередное заседание областной межведомственной комиссии по предотвращению фактов преднамеренного и фиктивного банкротства предприятий.&lt;br&gt;

По информации пресс-центра аппарата губернатора Белгородской области, за июнь текущего года в комиссию поступили 14 заявлений о признании должника банкротом. Среди таких должников ОАО ТП «Белгородское», ООО «Спецстройсервис», ООО «Интербиомедсервис», ЗАО «Машиносчётная станция» ДП «Белгородагропромстрой», ООО «Белэлектро», ЗАО «Труд», ОАО «Белтранстрой», МУП по РЭЖФ № 15, ЗАО «Центральный Агродортранс», ООО «ПТК Мастер – профиль», ООО «Бел Автомост», ММП ЖКХ Новотаволжанское, ЗАО «Энергогазсервис», ОАО «Белгородский экспериментальный механический завод».
После рассмотрения заявлений комиссия приняла решение о возбуждении уголовных дел по фактам преднамеренного и фиктивного банкротства в восьми из перечисленных предприятиях.
Суммарные долги этих предприятий составляют более двадцати с половиной миллионов рублей. Из них более двух с половиной миллионов потенциальные банкроты должны областному бюджету, почти четыре миллиона – местным бюджетам, более двух миллионов территориальному дорожному фонду и около двенадцати миллионов долга приходится на единый социальный налог.

#Новости#Политика#Мария
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