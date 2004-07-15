14 предприятий Белгородской области в июне были признаны банкротами

По информации пресс-центра аппарата губернатора Белгородской области, за июнь текущего года в комиссию поступили 14 заявлений о признании должника банкротом. Среди таких должников ОАО ТП «Белгородское», ООО «Спецстройсервис», ООО «Интербиомедсервис», ЗАО «Машиносчётная станция» ДП «Белгородагропромстрой», ООО «Белэлектро», ЗАО «Труд», ОАО «Белтранстрой», МУП по РЭЖФ № 15, ЗАО «Центральный Агродортранс», ООО «ПТК Мастер – профиль», ООО «Бел Автомост», ММП ЖКХ Новотаволжанское, ЗАО «Энергогазсервис», ОАО «Белгородский экспериментальный механический завод».

После рассмотрения заявлений комиссия приняла решение о возбуждении уголовных дел по фактам преднамеренного и фиктивного банкротства в восьми из перечисленных предприятиях.

Суммарные долги этих предприятий составляют более двадцати с половиной миллионов рублей. Из них более двух с половиной миллионов потенциальные банкроты должны областному бюджету, почти четыре миллиона – местным бюджетам, более двух миллионов территориальному дорожному фонду и около двенадцати миллионов долга приходится на единый социальный налог.