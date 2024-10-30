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Железнодорожные пути

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2024
Поезд на пути из Санкт-Петербурга в Белгород сбил кабана
Поезд «Белгород-Санкт-Петербург» задержался, потому что попал в ДТП. На железнодорожные пути перед ним неожиданно выбежало дикое животное, сообщает «СеверИнформ».
30 октября, 07:38
Стойленцы соревновались за звание лучшего машиниста железнодорожно-строительных машин
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) определили победителей в очередном конкурсе «Лучший по профессии». Машинисты железнодорожно-строительных машин из рудоуправления и цеха железнодорожного транспорта продемонстрировали свои теоретические и практические навыки.
22 августа, 09:27
Школьные приятели угнали «девятку» белгородца, бросили её у ж/д путей и сбежали
В Старом Осколе двое местных жителей подозреваются в угоне машины у своего знакомого. Возбуждено уголовное дело. Подробности сообщили в УМВД по Белгородской области.
2 июля, 13:28
2023
Экс-работникам ОПК вынесли приговор в Курске по делу о госизмене
Курский областной суд 25 июля вынес приговор двум бывшим работникам оборонного предприятия по делу о госизмене. Их обвиняют в передаче данных военной разведке Украины, сообщает ТАСС.
26 июля 2023, 10:17

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