Железнодорожные пути

Школьные приятели угнали «девятку» белгородца, бросили её у ж/д путей и сбежали

В Старом Осколе двое местных жителей подозреваются в угоне машины у своего знакомого. Возбуждено уголовное дело. Подробности сообщили в УМВД по Белгородской области.