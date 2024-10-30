bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 07:38

Published 30 октября, 07:38

Modified 30 октября, 09:53

Updated 30 октября, 09:53

Поезд на пути из Санкт-Петербурга в Белгород сбил кабана

Поезд на пути из Санкт-Петербурга в Белгород сбил кабана

30 октября 2024, 07:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Авария
Поезд «Белгород-Санкт-Петербург» задержался, потому что попал в ДТП. На железнодорожные пути перед ним неожиданно выбежало дикое животное, сообщает «СеверИнформ».

На перегоне станций Любань-Бабино под поезд, который ехал по маршруту «Белгород — Санкт-Петербург», попал кабан.

Авария произошла около 06:00 утра. Животное выбежало перед проходящец электричкой, машинист попытался экстренно остановить поезд, но кабан всё-таки попал под колёса.

По факту инцидента проводится проверка транспортной полицией. О гибели зверя осведомили Министерство природных ресурсов и экологии Ленинградской области.

Напомним, что на Новый год из Белгорода пустят дополнительный поезд в Москву. С расписанием можно ознакомиться здесь.

Между Белгородом и Москвой на Новый год пустят ещё один поезд
Узнать подробнее
Читайте также:
Поезд Деда Мороза: билеты, расписание и маршрут в 2024 годуУ белгородцев будет больше шансов уехать в Москву на новогодние каникулыУ некоторых поездов из Белгорода в Москву и Санкт-Петербург изменится расписание
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Авария#Поезд#Санкт-петербург#Ленинградская область#Белгород#Кабан#Железнодорожные пути
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика