Поезд на пути из Санкт-Петербурга в Белгород сбил кабана

Posted 30 октября, 07:38
Published 30 октября, 07:38
Modified 30 октября, 09:53
Updated 30 октября, 09:53
На перегоне станций Любань-Бабино под поезд, который ехал по маршруту «Белгород — Санкт-Петербург», попал кабан.
Авария произошла около 06:00 утра. Животное выбежало перед проходящец электричкой, машинист попытался экстренно остановить поезд, но кабан всё-таки попал под колёса.
По факту инцидента проводится проверка транспортной полицией. О гибели зверя осведомили Министерство природных ресурсов и экологии Ленинградской области.
Напомним, что на Новый год из Белгорода пустят дополнительный поезд в Москву. С расписанием можно ознакомиться здесь.