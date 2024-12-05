В Белгороде готовятся к ремонту моста, состоянием которого были недовольны горожане

Заявки принимаются до 11 декабря 2024 года, а победитель электронного аукциона будет определён уже 13 декабря. Подрядчик должен будет провести обследование путепровода и оценить объём необходимых работ. Вся документация вместе с положительным заключением экспертизы должна быть предоставлена до 30 апреля 2025 года.