В Белгороде готовятся к ремонту моста, состоянием которого были недовольны горожане

Posted 5 декабря, 10:44
Published 5 декабря, 10:44
Modified 5 декабря, 10:44
Updated 5 декабря, 10:44
Администрация Белгорода ищет того, кто выполнит проектные и изыскательские работы, необходимых для капитального ремонта моста через железнодорожные пути на Михайловском шоссе. Только на разработку документации планируется потратить 5 700 500 рублей.
Заявки принимаются до 11 декабря 2024 года, а победитель электронного аукциона будет определён уже 13 декабря. Подрядчик должен будет провести обследование путепровода и оценить объём необходимых работ. Вся документация вместе с положительным заключением экспертизы должна быть предоставлена до 30 апреля 2025 года.
Напомним, что первоначально ремонтные работы планировали провести в 2026 году, но затем их перенесли на 2025-й. Мост сильно изношен, требуется замена асфальтобетонных плит, на которых установлены перила и опоры наружного освещения, а также ремонт дорожного покрытия.
По рекомендации экспертов, коммунальщики уже усилили ограждения, а движение пешеходов по мосту перекрыто. Угрозы обрушения при этом нет.