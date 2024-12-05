bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 10:44

Published 5 декабря, 10:44

Modified 5 декабря, 10:44

Updated 5 декабря, 10:44

В Белгороде всё-таки отремонтируют проблемный мост

В Белгороде готовятся к ремонту моста, состоянием которого были недовольны горожане

5 декабря 2024, 10:44
Фото: 1MI. В Белгороде всё-таки отремонтируют проблемный мост

На разработку проекта капремонта моста на Крейде в Белгороде потратят 5,7 млн

Сюжет
Капремонт
Из-за сильного износа мост через железнодорожные пути на Михайловском шоссе в Белгороде требует срочного ремонта. Администрация города разместила контракт на сумму более 5,7 млн рублей на выполнение проектных и изыскательских работ.

Администрация Белгорода ищет того, кто выполнит проектные и изыскательские работы, необходимых для капитального ремонта моста через железнодорожные пути на Михайловском шоссе. Только на разработку документации планируется потратить 5 700 500 рублей.

Заявки принимаются до 11 декабря 2024 года, а победитель электронного аукциона будет определён уже 13 декабря. Подрядчик должен будет провести обследование путепровода и оценить объём необходимых работ. Вся документация вместе с положительным заключением экспертизы должна быть предоставлена до 30 апреля 2025 года.

Напомним, что первоначально ремонтные работы планировали провести в 2026 году, но затем их перенесли на 2025-й. Мост сильно изношен, требуется замена асфальтобетонных плит, на которых установлены перила и опоры наружного освещения, а также ремонт дорожного покрытия.

По рекомендации экспертов, коммунальщики уже усилили ограждения, а движение пешеходов по мосту перекрыто. Угрозы обрушения при этом нет.

Мост на Крейде в Белгороде отремонтируют на год раньше, чем планировали?
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, когда в Белгороде отремонтируют путепровод на Михайловском шоссе«Харгора станет!» Не все белгородцы рады «выделенке» для автобусов на Новом мостуНа Новом мосту в Белгороде в 2025 году появится «выделенка» для автобусов
#Валерия Колесникова#Город#Мост#Капремонт#Крейда#Госзакупки#Новости Белгорода#Михайловское шоссе#Белгород#Железнодорожные пути
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика