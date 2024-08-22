Стойленцы соревновались за звание лучшего машиниста железнодорожно-строительных машин

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Профессия предполагает управление спецтехникой, которая занята на строительстве, капитальном ремонте и текущем содержании железнодорожных путей. Машинисты должны обслуживать и диагностировать технику, знать конструкцию ж. д. пути, разбираться в материалах, с которыми техника работает.
Заявки на участие в профсоревнованииподали 17 сотрудниковСГОКа, 7 из которых вышли в финал после теоретического тестирования. На практическом этапе финалисты в течение 10 минут выполняли подъем и рихтовку 25-метрового участка рельсошпальной решетки на участке в карьере под руководством горного мастера.
Жюри оценило качество, скорость, правильную последовательность проведения операций и соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.
В итоге, лучшими стали представители рудоуправления: первое место занялАлександр Ефимов. Второе место завоевал Павел Лаврухин, на третьем — Владимир Сотников. В номинации «Лучший молодой рабочий» отмечен 28-летний Александр Яковлев.
Победителей конкурса наградили корпоративными знаками отличия «НЛМК-PRO», дипломами, памятными подарками и денежными премиями.
«Профессиональные сотрудники для компании — ключевой капитал. В конкурсах мастерства мы стараемся охватить как можно больше рабочих профессий, чтобы стимулировать людей к дальнейшему развитию и повышению квалификации, проявлению своего потенциала, обмену опытом и обучению молодых коллег», — комментирует директор по персоналу дивизиона «Сырье» Иван Гуренков.
С начала года на Стойленском ГОКа прошли семь конкурсов профессионального мастерства из 12 запланированных на 2024 год.