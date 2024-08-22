Стойленцы соревновались за звание лучшего машиниста железнодорожно-строительных машин

Заявки на участие в профсоревнованииподали 17 сотрудниковСГОКа, 7 из которых вышли в финал после теоретического тестирования. На практическом этапе финалисты в течение 10 минут выполняли подъем и рихтовку 25-метрового участка рельсошпальной решетки на участке в карьере под руководством горного мастера.