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Published Сегодня, 09:27

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Updated Сегодня, 09:30

Стойленцы соревновались за звание лучшего машиниста железнодорожно-строительных машин

Стойленцы соревновались за звание лучшего машиниста железнодорожно-строительных машин

22 августа 2024, 09:27
Фото: Стойленский ГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) определили победителей в очередном конкурсе «Лучший по профессии». Машинисты железнодорожно-строительных машин из рудоуправления и цеха железнодорожного транспорта продемонстрировали свои теоретические и практические навыки.

Профессия предполагает управление спецтехникой, которая занята на строительстве, капитальном ремонте и текущем содержании железнодорожных путей. Машинисты должны обслуживать и диагностировать технику, знать конструкцию ж. д. пути, разбираться в материалах, с которыми техника работает.

Заявки на участие в профсоревнованииподали 17 сотрудниковСГОКа, 7 из которых вышли в финал после теоретического тестирования. На практическом этапе финалисты в течение 10 минут выполняли подъем и рихтовку 25-метрового участка рельсошпальной решетки на участке в карьере под руководством горного мастера.

Жюри оценило качество, скорость, правильную последовательность проведения операций и соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.

Фото: Стойленский ГОК

В итоге, лучшими стали представители рудоуправления: первое место занялАлександр Ефимов. Второе место завоевал Павел Лаврухин, на третьем — Владимир Сотников. В номинации «Лучший молодой рабочий» отмечен 28-летний Александр Яковлев.

Победителей конкурса наградили корпоративными знаками отличия «НЛМК-PRO», дипломами, памятными подарками и денежными премиями.

«Профессиональные сотрудники для компании — ключевой капитал. В конкурсах мастерства мы стараемся охватить как можно больше рабочих профессий, чтобы стимулировать людей к дальнейшему развитию и повышению квалификации, проявлению своего потенциала, обмену опытом и обучению молодых коллег», — комментирует директор по персоналу дивизиона «Сырье» Иван Гуренков.

С начала года на Стойленском ГОКа прошли семь конкурсов профессионального мастерства из 12 запланированных на 2024 год.

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