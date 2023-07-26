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Экс-работникам ОПК вынесли приговор в Курске по делу о госизмене

26 июля 2023, 10:17
Фото: 1MI
Курский областной суд 25 июля вынес приговор двум бывшим работникам оборонного предприятия по делу о госизмене. Их обвиняют в передаче данных военной разведке Украины, сообщает ТАСС.

Курский областной суд вынес приговор в отношении двух бывших работников оборонного предприятия по делу о государственной измене. Фигурантов обвиняют в передаче данных военной разведке Украины.

Суд признал бывших супругов виновными. Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы и штрафу в размере 450 тыс. рублей. Женщина проведёт ближайшие 13 лет в колонии общего режима и заплатит 350 тыс. рублей штрафа, пишет издание со ссылкой на данные пресс-службы суда.

13 июня стало известно, что ФСБ задержала бывших работников российского оборонно-промышленного комплекса за помощь Украине. Также они готовили взрывы в Белгородской и Курской областях.

ТАСС уточняет, что речь идёт о бывших супругах, которых задержали весной прошлого года за подготовку диверсии на железнодорожных путях. У них изъяли более 4 кг взрывчатых веществ, четыре взрывателя, конструкторскую документацию и изделия военного назначения, а также 150 тыс. долларов.

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#Белгородская область#Курская область#Уголовное дело#Госизмена#ФСБ#Железнодорожные пути#Наталья Корявых#Диверсия#Происшествия#Спецоперация
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