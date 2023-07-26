Экс-работникам ОПК вынесли приговор в Курске по делу о госизмене

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Курский областной суд вынес приговор в отношении двух бывших работников оборонного предприятия по делу о государственной измене. Фигурантов обвиняют в передаче данных военной разведке Украины.
Суд признал бывших супругов виновными. Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы и штрафу в размере 450 тыс. рублей. Женщина проведёт ближайшие 13 лет в колонии общего режима и заплатит 350 тыс. рублей штрафа, пишет издание со ссылкой на данные пресс-службы суда.
13 июня стало известно, что ФСБ задержала бывших работников российского оборонно-промышленного комплекса за помощь Украине. Также они готовили взрывы в Белгородской и Курской областях.
ТАСС уточняет, что речь идёт о бывших супругах, которых задержали весной прошлого года за подготовку диверсии на железнодорожных путях. У них изъяли более 4 кг взрывчатых веществ, четыре взрывателя, конструкторскую документацию и изделия военного назначения, а также 150 тыс. долларов.