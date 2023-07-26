Экс-работникам ОПК вынесли приговор в Курске по делу о госизмене

ТАСС уточняет, что речь идёт о бывших супругах, которых задержали весной прошлого года за подготовку диверсии на железнодорожных путях. У них изъяли более 4 кг взрывчатых веществ, четыре взрывателя, конструкторскую документацию и изделия военного назначения, а также 150 тыс. долларов.