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Святая вода

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Состоятся ли крещенские купания в Белгороде?
18 января, 12:53
На Крещение ограничат движение к святому источнику под Белгородом
С 19:00 18 января до 20:00 19 января будет ограничено движение к источнику «Криница» в селе Шопино, сообщает УГИБДД по Белгородской области. Проехать к купели можно будет по другому маршруту.
18 января, 10:49
Источники и храмы: где набрать святой воды в Белгороде и области на Крещение
16 января, 15:51
2023
Как обращаться с освящённой крещенской водой и что делать, если она испортится
Есть утверждение, что крещенская вода не портится. Так ли это, рассказали в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии.
18 января 2023, 13:43
2022
В епархии рассказали, какую молитву нужно произнести перед крещенским купанием
18 января 2022, 05:12

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