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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Как обращаться с освящённой крещенской водой и что делать, если она испортится

Сегодня, 13:43
Фото: 1MI

Белгородцам дали рекомендации по обращению с освящённой крещенской водой

Есть утверждение, что крещенская вода не портится. Так ли это, рассказали в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии.

18 января празднуется Крещенский сочельник. В Белгородской области оборудовали 98 купелей для всех желающих окунуться. Рядом с водоёмами будут дежурить спасатели.

Дважды в год, 18 и 19 января, происходит великое освящение воды. Набрать крещенскую воду можно с 18 января после утреннего молебна и до следующего вечера. В епархии белгородцам дали советы по обращению со освящённой водой.

Всем известна фраза, что такая вода не портится. Как оказалось, это не так. Верующие часто хранят крещенскую воду целый год, порой она остаётся свежей и несколько лет, но не всегда так происходит. Всё зависит, вероятно, от условий хранения и целей использования.

Белгородцам порекомендовали не ставить бутылки с водой на пол. Пить воду стоит натощак. Также можно окропить освящённой водой место жительства, продукты и домашних животных.

А если крещенская вода испортится — нужно её вылить в водоём с проточной водой или в землю какого-либо растения, возле которого не гуляют животные. Выливать остатки просто в раковину не рекомендуют.

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