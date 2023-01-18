Как обращаться с освящённой крещенской водой и что делать, если она испортится

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
18 января празднуется Крещенский сочельник. В Белгородской области оборудовали 98 купелей для всех желающих окунуться. Рядом с водоёмами будут дежурить спасатели.
Дважды в год, 18 и 19 января, происходит великое освящение воды. Набрать крещенскую воду можно с 18 января после утреннего молебна и до следующего вечера. В епархии белгородцам дали советы по обращению со освящённой водой.
Всем известна фраза, что такая вода не портится. Как оказалось, это не так. Верующие часто хранят крещенскую воду целый год, порой она остаётся свежей и несколько лет, но не всегда так происходит. Всё зависит, вероятно, от условий хранения и целей использования.
Белгородцам порекомендовали не ставить бутылки с водой на пол. Пить воду стоит натощак. Также можно окропить освящённой водой место жительства, продукты и домашних животных.
А если крещенская вода испортится — нужно её вылить в водоём с проточной водой или в землю какого-либо растения, возле которого не гуляют животные. Выливать остатки просто в раковину не рекомендуют.