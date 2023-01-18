Как обращаться с освящённой крещенской водой и что делать, если она испортится

Всем известна фраза, что такая вода не портится. Как оказалось, это не так. Верующие часто хранят крещенскую воду целый год, порой она остаётся свежей и несколько лет, но не всегда так происходит. Всё зависит, вероятно, от условий хранения и целей использования.