На Крещение ограничат движение к святому источнику под Белгородом

По информации Telegram-канала администрации Яковлевского округа, с 20:00 18 января до 18:00 19 января вводится временное одностороннее движение транспорта по участкам автомобильных дорог трассы М-2 «Москва-Крым» — село Шопино — село Терновка — трасса М-2 «Москва-Крым». Объездной путь — по улице Дачной, далее — по Школьному переулку и улице Центральной. От перекрёстка улиц Центральной и Криничной до купели «Криница» нужно будет пройти пешком, так как проезд будет запрещён.