На Крещение ограничат движение к святому источнику под Белгородом

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
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Updated Сегодня, 10:49
На Крещение закроют движение к купели в Шопино Яковлевского горокруга. Движение к источнику будет ограничено с 19:00 18 января до 20:00 19 января. Проехать к купели смогут только жители, которые проживают в этом населённом пункте.
По информации Telegram-канала администрации Яковлевского округа, с 20:00 18 января до 18:00 19 января вводится временное одностороннее движение транспорта по участкам автомобильных дорог трассы М-2 «Москва-Крым» — село Шопино — село Терновка — трасса М-2 «Москва-Крым». Объездной путь — по улице Дачной, далее — по Школьному переулку и улице Центральной. От перекрёстка улиц Центральной и Криничной до купели «Криница» нужно будет пройти пешком, так как проезд будет запрещён.
Ранее митрополия сообщила, что в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском горокруге и приграничных населённых пунктах не будет ночных богослужений. Это связано с оперативной обстановкой в регионе.
Белгородцев также попросили не толпиться в эти дни за крещенской водой. Чтобы избежать скопления людей, выделили четыре дня для набора святой воды.