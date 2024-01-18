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Купель

На Крещение ограничат движение к святому источнику под Белгородом

18 января 2024, 10:49
Фото: 1MI
Купель
С 19:00 18 января до 20:00 19 января будет ограничено движение к источнику «Криница» в селе Шопино, сообщает УГИБДД по Белгородской области. Проехать к купели можно будет по другому маршруту.

На Крещение закроют движение к купели в Шопино Яковлевского горокруга. Движение к источнику будет ограничено с 19:00 18 января до 20:00 19 января. Проехать к купели смогут только жители, которые проживают в этом населённом пункте.

По информации Telegram-канала администрации Яковлевского округа, с 20:00 18 января до 18:00 19 января вводится временное одностороннее движение транспорта по участкам автомобильных дорог трассы М-2 «Москва-Крым» — село Шопино — село Терновка — трасса М-2 «Москва-Крым». Объездной путь — по улице Дачной, далее — по Школьному переулку и улице Центральной. От перекрёстка улиц Центральной и Криничной до купели «Криница» нужно будет пройти пешком, так как проезд будет запрещён.

Схема движенияСхема движения
Схема движения
Фото: Telegram-канал администрации Яковлевского округа

Ранее митрополия сообщила, что в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском горокруге и приграничных населённых пунктах не будет ночных богослужений. Это связано с оперативной обстановкой в регионе.

Белгородцев также попросили не толпиться в эти дни за крещенской водой. Чтобы избежать скопления людей, выделили четыре дня для набора святой воды.

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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Крещение#Шопино#Купель#Святая вода#Белгород#Алина Харина#Источник
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