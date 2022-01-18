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Posted 18 января 2022, 05:12

Published 18 января 2022, 05:12

Modified 1 декабря, 08:50

Updated 1 декабря, 08:50

В епархии рассказали, какую молитву нужно произнести перед крещенским купанием

18 января 2022, 05:12
19 января православная церковь отмечает Крещение. В белгородской епархии рассказали, когда рекомендовано пить святую воду и как её хранить.

В православной церкви рекомендуют читать общую молитву на принятие святой воды и просфоры, её же читают и перед употреблением святой воды.

Звучит молитва так: «Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь».

19 января церковь отмечает Крещение. В епархии опубликовали общие рекомендации о том, что делать со святой водой, и рассказали о крещенских купаниях.

Считается, что освящать предметы нужно для того, чтобы человеку содействовала благодать Святого Духа. При этом есть два освящения — малое и великое. Первое проводится ежедневно, а верующие могут в любой день получить святую воду в храме. Великое освящение проходит только 18 и 19 января. Этот чин является более торжественным, поскольку напоминает о Крещении.

Кроме того, хранить набранную святую воду в церкви рекомендуют по-особенному: не ставить бутылку с водой на пол, не выливать в раковину. Если вода вдруг испортилась, то выливать её нужно там, где никто не ходит. Также рекомендуется пить святую воду натощак, однако в некоторых случаях это можно делать и после употребления пищи — при плохом самочувствии или болезни.

Рассказали в епархии и про крещенское купание. Какого-то магического начала ритуал не имеет. Если купание в полынье воспринимается как оккультно-оздоровительная практика, то пользы оно не принесёт.

#Новости#Религия#Купание#Крещение#Святая вода#Молитва
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