В епархии рассказали, какую молитву нужно произнести перед крещенским купанием

Кроме того, хранить набранную святую воду в церкви рекомендуют по-особенному: не ставить бутылку с водой на пол, не выливать в раковину. Если вода вдруг испортилась, то выливать её нужно там, где никто не ходит. Также рекомендуется пить святую воду натощак, однако в некоторых случаях это можно делать и после употребления пищи — при плохом самочувствии или болезни.