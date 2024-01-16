Источники и храмы: где набрать святой воды в Белгороде и области на Крещение

По традиции, в крещенскую ночь после полуночи верующие могут искупаться в проруби. А вот набирать святую воду можно и накануне, в Сочельник, и уже с наступлением праздника. Бел.Ру подготовило для вас список основных святых источников в Белгороде и регионе, где можно будет набрать воды, а также храмы областной столицы, куда можно прийти за крещенской водой.