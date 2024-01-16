Источники и храмы: где набрать святой воды в Белгороде и области на Крещение

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
По традиции, в крещенскую ночь после полуночи верующие могут искупаться в проруби. А вот набирать святую воду можно и накануне, в Сочельник, и уже с наступлением праздника. Бел.Ру подготовило для вас список основных святых источников в Белгороде и регионе, где можно будет набрать воды, а также храмы областной столицы, куда можно прийти за крещенской водой.
В Белгороде и районе есть сразу несколько источников рядом с часовнями и купелями, где можно набрать воду в Сочельник и Крещение.
Святой Кошарский источник. Находится в западном районе, рядом с Часовней иконы Божией Матери Знамение по адресу Везельская, 154А. Белгородцы, которые ранее приезжали в этот источник за водой, говорят о том, что вода в нём очень чистая и «вкусная». Сама часовня работает с 8 до 18 каждый день.
Святой источник Николая Чудотворца, или Никольский источник. Находится в Ближней Игуменке недалеко от улицы Лозовой. Посетители хвалят благоустройство и чистую воду, для набора которой оборудовано специальное место, но некоторые пишут, что много воды набрать не получится. В роднике рядом с источником можно также окунуться в Крещение.
Святой источник преподобного Сергия Радонежского. Ещё один источник святой воды в Белгороде, находится в урочище Романово в западном районе. Добраться туда можно по улице Орлова, если ехать из города в сторону посёлка Комсомольский и свернуть направо в урочище. В отличие от двух других, по отзывам белгородцев, этот источник минимально оборудован, но воду там набрать можно, и она чистая.
Святой источник преподобного Серафима Саровского. Находится в центре Харгоры, подойдёт тем, у кого нет возможности доехать до источника на автомобиле. Находится рядом с Храмом святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Церковь Почаевской иконы Божией Матери. Тоже находится на Харгоре между ул. Конева и Бульваром Юности. В Крещение здесь можно набрать воду, но придётся поспешить прийти в числе первых — очередь из жителей близлежащих районов в этот праздник здесь длинная.
Святой источник Криница. Очень популярный среди белгородцев источник в селе Шопино Яковлевского горокруга рядом с гостиницей «Криница». Здесь можно окунуться в Крещение и набрать чистой воды. Добраться можно, если по трассе через посёлок Северный свернуть на улицу Криничную.
Источник Знамение Божией Матери в Борисовском районе. Находится в селе Октябрьская Готня, местные жители хвалят источник, как место, где можно искупаться и набрать чистой воды.
Святой источник великомученика Пантелеимона Целителя. Находится в Вязовском лесу Прохоровского района. Оборудованный чистый святой источник, где можно набрать воды.
Несколько источников есть в Старооскольском горокруге. Один из них — рядом с Сорокинским водохранилищем у реки Оскол. Это Святой источник Иоанна Крестителя при Часовне Иоанна Предтечи. Здесь можно не только набрать чистой и, судя по отзывам «вкусной» воды, но и окунуться в купель.
Новый Бабанинский родник, парк Бабанинская Криница. Ещё один святой источник под Старым Осколом, где в Крещение и обычные дни можно набрать чистой воды.
Святой источник Николая Угодника в посёлке Логвиновка Старооскольского горокруга. Популярный источник как у местных, так и у жителей Старого Оскола. От города до него ехать полчаса. Это спокойное тихое место на Потуданском роднике
В Валуйках и округе есть и другие хороших источников с водой, которую можно набрать в Крещение: родник в Колосовском сельском поселении, живой источник рядом с селом Хохлово, Святой источник мученика Евгения Севастийского (Вериговский родник), а также любой из храмов: Никольская церковь, Никольский собор, Свято-Николаевский собор и т. д.
Святой источник в Красненском районе. Недалеко от села Вербное в максимально уединённом месте есть источник, где можно набрать святой воды. Там же есть оборудованная купель, где можно искупаться в Крещение.
Говорят, что вода, освящённая в Крещение, обладает целебными свойствами, но употреблять её нужно по-особому. Крещенскую воду принято пить маленькими глотками, и лучше делать это до еды, на голодный желудок. Ею также можно освятить весь дом и умыться. При этом для бытовых нужд такую воду использовать не стоит.
Хранить святую воду нужно в тёмном месте при комнатной температуре. Если у вас осталась вода с прошлого праздника, то ею можно полить растения, вылить в водоём или в землю на улице, сливать в канализацию — нельзя.
Что ещё разрешено и запрещено делать на Крещение, какие есть приметы и традиции праздника — можно прочитать в нашем материале по ссылке ниже.