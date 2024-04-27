bel.ru
ГлавноеВсе новости

Шашлыки

Выбрать дату
2024
Белгородские женатые мужчины чаще других мечтают о шашлыках на майских праздниках
27 апреля, 06:59
2023
В Белгородской области оказалась самая дешёвая шашлычная корзина в ЦФО
11 мая 2023, 12:55
Свинина или курица? И то, и другое: сколько стоит «шашлычный набор» в Белгороде
24 апреля 2023, 13:55
В майские праздники шашлыки белгородцам обойдутся дороже
Больше всего подорожали мангалы. При этом готовое для жарки мясо, наоборот, подешевело, сообщают «Народные новости».
19 апреля 2023, 12:23
2019
Где лучшие места для жарки шашлыка в Белгороде? Выбирал Тайный покупатель
2 августа 2019, 14:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика