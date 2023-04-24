Свинина или курица? И то, и другое: сколько стоит «шашлычный набор» в Белгороде

В целом же наши подсчёты совпали с подсчётами федеральных журналистов и экспертов. По их данным, набор для шашлыка с мангалом и углём обойдётся в 2000 рублей. У нас получилось на тысячу дороже: стоит помнить, что при подсчётах мы учитывали и дорогие модели мангалов. Но с покупкой мангала за 300 рублей можно уложиться и в условные 2000 рублей.