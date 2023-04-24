Свинина или курица? И то, и другое: сколько стоит «шашлычный набор» в Белгороде

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
При расчётах мы ориентировались на следующие параметры:
Расходы на транспорт, аренду места, напитки и алкоголь не учитывались. При подсчёте мы изучали среднюю стоимость наборов мяса в популярных сетевых магазинах. Для объективности там, где это было возможно, добавляли информацию и о самых распространённых ценах в определённой категории.
Согласно каталогам ряда крупных магазинов Белгорода, три килограмма готового замаринованного мяса обойдётся:
Таким образом, набор мяса двух видов поровну (по 1,5 килограмма) обойдётся белгородцам в 718 рублей.
Как рассказали журналистам экономисты, в последнее время люди предпочитают покупать именно курицу: этим обусловлено частичное снижение стоимости «шашлычного набора» в целом. Вместе с тем подготовленное для жарки мясо подешевело на 5% и стоит в среднем 624 рубля.
При этом бескостное мясо, по данным экспертов, даже немного подешевело. В крупных магазинах Белгорода килограмм шейки без кости в среднем обходится в 400 рублей, свиной вырезки — в 360 рублей, лопатки — в 240 рублей.
Цены на мангалы в крупных продуктовых магазинах Белгорода очень сильно разнятся. Если не вспоминать, что самый бюджетный вариант — самодельная кладка из двух кирпичей, то можно найти мангал и за 300 рублей. Долговечность такого, правда, под вопросом.
Мангалы из средней ценовой категории обойдутся в 1000 — 1500 рублей. Есть варианты подешевле, в районе 800 рублей, и подороже — 1700 рублей.
Можно найти и совсем дорогой вариант, например, набор барбекю гриль за 6000 рублей. Но это, конечно, из разряда вложений в будущее: если пользуетесь активно и любите жарить мясо, то вариант вполне подходящий. Есть варианты и за 4000 рублей.
Если же высчитать среднюю стоимость бюджетного мангала в средней и ниже среднего категорий, то с учётом округления получится 1000 рублей.
Мангал — ценная вещь, по мнению некоторых белгородцев. Так, например, в качестве подарка к 8 марта в Белгороде предлагали купить мангал за 13 тыс. рублей. Это гораздо дороже, чем средний мангал из продуктового магазина.
Если шашлык без мангала представить ещё можно, то вот без угля и средств для розжига — уже сложнее. Изучив цены в тех же магазинах, пришли к выводу, что:
Отметим, что это средняя цена, получившаяся при подсчёте стоимости разных товаров разных ценовых категорий. С теми же шампурами очень большой разброс: можно найти как совсем дешёвые, за 200 рублей, так и дорогой вариант с удобной ручкой из бамбука, покрытой огнеупорным лаком. Всё зависит от ваших предпочтений и бюджета.
Если же посчитать, что для поездки на природу нужно будет докупить розжиг, угли и шампуры, то дополнительно к мясу стоит приложить порядка 1 300 рублей.
Если подводить итоги, то выходит примерно следующее:
Как видно, дороже всего обходится не столько мясо, сколько всё необходимое для его жарки. Впрочем, чаще всего всё это уже куплено и стоит на балконе в ожидании майских праздников, так что эта статья расходов сугубо опциональная.
В целом же наши подсчёты совпали с подсчётами федеральных журналистов и экспертов. По их данным, набор для шашлыка с мангалом и углём обойдётся в 2000 рублей. У нас получилось на тысячу дороже: стоит помнить, что при подсчётах мы учитывали и дорогие модели мангалов. Но с покупкой мангала за 300 рублей можно уложиться и в условные 2000 рублей.
Можно, конечно, заказать шашлык готовый: в каком-нибудь ресторане или кафе три килограмма шашлыка обойдётся в 3000 — 4000 рублей. Но это, разумеется, совсем не то.
В том году мы тоже считали «шашлычный индекс». Тогда мы не изучали мангалы и шампуры, но акцентировали внимание на маринаде и овощах. Вышло занятно: средства для розжига тогда стоили дешевле, а вот цены на мясо с тех пор не изменились.