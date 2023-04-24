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Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

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Свинина или курица? И то, и другое: сколько стоит «шашлычный набор» в Белгороде

24 апреля 2023, 13:55
Фото: Bel.ru

Отдых с шашлыком белгородцам обойдётся дороже, чем в прошлом году

Близятся майские праздники, традиционным блюдом на которых многими считается шашлык. Посчитали, во сколько белгородцам обойдётся поход за жареным мясом.
Сюжет
Отдых

Как считали?

При расчётах мы ориентировались на следующие параметры:

  • На шашлыки едет компания из 5-10 человек.
  • Покупают они два вида мяса: свинину и курицу.
  • Длиться пикник будет несколько часов.
  • Требуемое количество мяса — три килограмма.
  • Стоимость мангала и средств для розжига считается отдельно.

Расходы на транспорт, аренду места, напитки и алкоголь не учитывались. При подсчёте мы изучали среднюю стоимость наборов мяса в популярных сетевых магазинах. Для объективности там, где это было возможно, добавляли информацию и о самых распространённых ценах в определённой категории.

Сколько стоит мясо в Белгороде?

Согласно каталогам ряда крупных магазинов Белгорода, три килограмма готового замаринованного мяса обойдётся:

  • Свинины — в 830 рублей.
  • Курицы — в 606 рублей. Стоит отметить, что цены на птицу сильно разнятся в зависимости от частей тела, будь то крылышки, голень или бёдрышки.

Таким образом, набор мяса двух видов поровну (по 1,5 килограмма) обойдётся белгородцам в 718 рублей.

Как рассказали журналистам экономисты, в последнее время люди предпочитают покупать именно курицу: этим обусловлено частичное снижение стоимости «шашлычного набора» в целом. Вместе с тем подготовленное для жарки мясо подешевело на 5% и стоит в среднем 624 рубля.

При этом бескостное мясо, по данным экспертов, даже немного подешевело. В крупных магазинах Белгорода килограмм шейки без кости в среднем обходится в 400 рублей, свиной вырезки — в 360 рублей, лопатки — в 240 рублей.

Фото: Bel.ru

Сколько стоит мангал для шашлыка в Белгороде?

Цены на мангалы в крупных продуктовых магазинах Белгорода очень сильно разнятся. Если не вспоминать, что самый бюджетный вариант — самодельная кладка из двух кирпичей, то можно найти мангал и за 300 рублей. Долговечность такого, правда, под вопросом. 

Мангалы из средней ценовой категории обойдутся в 1000 — 1500 рублей. Есть варианты подешевле, в районе 800 рублей, и подороже — 1700 рублей. 

Можно найти и совсем дорогой вариант, например, набор барбекю гриль за 6000 рублей. Но это, конечно, из разряда вложений в будущее: если пользуетесь активно и любите жарить мясо, то вариант вполне подходящий. Есть варианты и за 4000 рублей.

Если же высчитать среднюю стоимость бюджетного мангала в средней и ниже среднего категорий, то с учётом округления получится 1000 рублей

Мангал — ценная вещь, по мнению некоторых белгородцев. Так, например, в качестве подарка к 8 марта в Белгороде предлагали купить мангал за 13 тыс. рублей. Это гораздо дороже, чем средний мангал из продуктового магазина. 

Фото: Bel.ru

Сколько стоят уголь и средства для розжига?

Если шашлык без мангала представить ещё можно, то вот без угля и средств для розжига — уже сложнее. Изучив цены в тех же магазинах, пришли к выводу, что:

  • Средство для розжига в среднем стоит 170 рублей. Столько же жидкость стоит чаще всего.
  • Шампуры — 600 рублей. Чаще всего можно найти вариант из десяти шампуров за 300 рублей.
  • Решётка — гриль — 700 рублей.
  • Уголь — за пять килограммов в среднем требуют порядка 500 рублей.

Отметим, что это средняя цена, получившаяся при подсчёте стоимости разных товаров разных ценовых категорий. С теми же шампурами очень большой разброс: можно найти как совсем дешёвые, за 200 рублей, так и дорогой вариант с удобной ручкой из бамбука, покрытой огнеупорным лаком. Всё зависит от ваших предпочтений и бюджета.

Если же посчитать, что для поездки на природу нужно будет докупить розжиг, угли и шампуры, то дополнительно к мясу стоит приложить порядка 1 300 рублей.

Фото: Bel.ru

Итоговый подсчёт: сколько денег нужно на шашлыки?

Если подводить итоги, то выходит примерно следующее:

  • На шашлыки без дополнительных трат на мангал и средства нужно порядка 720 рублей.
  • На шашлыки с мангалом, но без средств для розжига, нужно 1720 рублей.
  • На шашлыки без мангала, но с углём и шампурами, нужно порядка 2020 рублей.
  • На шашлыки с мангалом, средством и всем остальным нужно 3020 рублей.

Как видно, дороже всего обходится не столько мясо, сколько всё необходимое для его жарки. Впрочем, чаще всего всё это уже куплено и стоит на балконе в ожидании майских праздников, так что эта статья расходов сугубо опциональная.

В целом же наши подсчёты совпали с подсчётами федеральных журналистов и экспертов. По их данным, набор для шашлыка с мангалом и углём обойдётся в 2000 рублей. У нас получилось на тысячу дороже: стоит помнить, что при подсчётах мы учитывали и дорогие модели мангалов. Но с покупкой мангала за 300 рублей можно уложиться и в условные 2000 рублей. 

Можно, конечно, заказать шашлык готовый: в каком-нибудь ресторане или кафе три килограмма шашлыка обойдётся в 3000 — 4000 рублей. Но это, разумеется, совсем не то.

В том году мы тоже считали «шашлычный индекс». Тогда мы не изучали мангалы и шампуры, но акцентировали внимание на маринаде и овощах. Вышло занятно: средства для розжига тогда стоили дешевле, а вот цены на мясо с тех пор не изменились.

В майские праздники шашлыки белгородцам обойдутся дороже
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#Артем Черненко#Общество#Отдых#Шашлыки#Мясо#Праздники#Эксклюзив#Белгородская область
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