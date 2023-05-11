В Белгородской области оказалась самая дешёвая шашлычная корзина в ЦФО

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Шашлычная корзина в Белгородской области обойдётся в среднем в 1435,4 рубля. В Центральном федеральном округе это самый дешёвый набор, пишет издание.
В шашлычную корзину для подсчёта включили четыре вида мяса по 0,5 кг, соль, лук, картофель, огурцы и помидоры, майонез и кетчуп, хлеб, безалкогольные напитки.
Средняя стоимость шашлычной корзины в ЦФО составила 1836,6 рубля. Дороже, чем в регионах, набор обойдётся в Москве. В столице его стоимость составляет в среднем 2104,2 рубля.
В Орловской области шашлычная корзина стоит 1681 рубль. Она подорожала в сравнении с прошлым годом: в 2022 году она стоила около 1,5 тыс. рублей. На рост повлияли подорожавшие говядина и баранина. Вместе с тем подешевели свинина и куриные окорочка.