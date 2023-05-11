В Белгородской области оказалась самая дешёвая шашлычная корзина в ЦФО

В Орловской области шашлычная корзина стоит 1681 рубль. Она подорожала в сравнении с прошлым годом: в 2022 году она стоила около 1,5 тыс. рублей. На рост повлияли подорожавшие говядина и баранина. Вместе с тем подешевели свинина и куриные окорочка.