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В Белгородской области оказалась самая дешёвая шашлычная корзина в ЦФО

11 мая 2023, 12:55
Фото: 1MI
Набор, включающий мясо, овощи, хлеб, соусы и безалкогольные напитки, обойдётся в 1,4 тыс. рублей. В Центральном федеральном округе это наименьший показатель, пишет «Орелtimes». Самые дорогие шашлыки — в Москве.

Шашлычная корзина в Белгородской области обойдётся в среднем в 1435,4 рубля. В Центральном федеральном округе это самый дешёвый набор, пишет издание.

В шашлычную корзину для подсчёта включили четыре вида мяса по 0,5 кг, соль, лук, картофель, огурцы и помидоры, майонез и кетчуп, хлеб, безалкогольные напитки.

Средняя стоимость шашлычной корзины в ЦФО составила 1836,6 рубля. Дороже, чем в регионах, набор обойдётся в Москве. В столице его стоимость составляет в среднем 2104,2 рубля.

В Орловской области шашлычная корзина стоит 1681 рубль. Она подорожала в сравнении с прошлым годом: в 2022 году она стоила около 1,5 тыс. рублей. На рост повлияли подорожавшие говядина и баранина. Вместе с тем подешевели свинина и куриные окорочка.

Свинина или курица? И то, и другое: сколько стоит «шашлычный набор» в Белгороде
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#Инна Рогова#Шашлыки#Шашлычная корзина#Овощи#Майонез#Кетчуп#Мясо#Стоимость#Общество#Белгородская область#Москва#Орловская область#Цфо
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