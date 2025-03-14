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Posted 14 марта, 09:43

Published 14 марта, 09:43

Modified 14 марта, 17:41

Updated 14 марта, 17:41

Домохозяйки получат выплаты?

Домохозяйки смогут получать ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума?

14 марта 2025, 09:43
Фото: 1MI. Домохозяйки получат выплаты?

Депутаты разработали законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам

Сюжет
Госдума
Выплату предлагают назначить тем, кто постоянно проживает в РФ и занимается только ведением домашнего хозяйства.

В Госдуму внесут законопроект о выплатах домохозяйкам, передаёт ТАСС. Автор инициативы, Ярослав Нилов (ЛДПР), предложил установить ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума для граждан, которые проживают в России с семьёй и занимаются домашними обязанностями, такими как уход за детьми и престарелыми родителями.

В документе также уточняется, что выплаты могут быть доступны только семьям с доходом, не превышающим двукратного прожиточного минимума региона на человека. Предполагается, что мера будет действовать на протяжении полугода с возможностью продления.

Инициатива ограничивает доступ к выплатам для тех, которые недавно получил гражданство РФ, а также для самозанятых.

Ранее депутаты Госдумы предложили продлить поддержку некоторым белгородцам, работающим в условиях режима КТО.

Напомним, что с 1 марта в России вступили в силу новые законы. Среди нововведений — самозапрет на кредиты, ограничения на продажу кальянов, алкоголя, энергетиков, просроченных лекарств.

Как считаете, нужна ли такая выплата домохозяйкам?
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#Анна Селищева#Опросы#Домохозяйка#Законопроект#Госдума#Россия#Выплаты#Прожиточный минимум#Общество#Белгородская область
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