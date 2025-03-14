Домохозяйки смогут получать ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума?

Posted 14 марта, 09:43
Published 14 марта, 09:43
Modified 14 марта, 17:41
Updated 14 марта, 17:41
В Госдуму внесут законопроект о выплатах домохозяйкам, передаёт ТАСС. Автор инициативы, Ярослав Нилов (ЛДПР), предложил установить ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума для граждан, которые проживают в России с семьёй и занимаются домашними обязанностями, такими как уход за детьми и престарелыми родителями.
В документе также уточняется, что выплаты могут быть доступны только семьям с доходом, не превышающим двукратного прожиточного минимума региона на человека. Предполагается, что мера будет действовать на протяжении полугода с возможностью продления.
Инициатива ограничивает доступ к выплатам для тех, которые недавно получил гражданство РФ, а также для самозанятых.
Ранее депутаты Госдумы предложили продлить поддержку некоторым белгородцам, работающим в условиях режима КТО.
Напомним, что с 1 марта в России вступили в силу новые законы. Среди нововведений — самозапрет на кредиты, ограничения на продажу кальянов, алкоголя, энергетиков, просроченных лекарств.