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Posted 7 марта, 09:23

Published 7 марта, 09:23

Modified 7 марта, 09:23

Updated 7 марта, 09:23

С предложением выступили депутаты Госдумы

Депутаты Госдумы выступили с важной инициативой для белгородцев на фоне КТО

7 марта 2025, 09:23
Фото: 1MI. С предложением выступили депутаты Госдумы

Депутаты предложили продлить поддержку белгородских аграриев

Сюжет
Сельское хозяйство
Предлагается сохранить статус сельхозтоваропроизводителя тем аграриям, которые работают в условиях режима КТО.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, работающим в условиях ограничений при режиме контртеррористической операции (КТО), необходимо сохранить статус сельхозтоваропроизводителя. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы.

Некоторые аграрии из-за неспокойной оперативной обстановки потеряли имущество — частично или полностью. Для дальнейшей работы им нужно использовать сырьё, приобретённое на стороне.

Однако этот фактор может лишить аграриев статуса сельхозтоваропроизводителя — они останутся без положенных им мер поддержки. Чтобы сохранить статус, нужно продавать товары собственного производства.

Таким образом, предлагается продлить поддержку на 2025 и 2026 года. Речь идёт о тех производителях, которые соответствовали условиям до 2023 года. Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение, пишут «Брянские новости» со ссылкой на «Российскую газету».

Если поправки примут, то распространятся они не только на белгородских аграриев, но и на курских и брянских — там тоже объявляли режим КТО.

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#Общество#Белгородская область#Курская область#Аграрии#Сельское хозяйство#Поддержка#Брянская область#Белгород#Приграничье#Режим КТО
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