Депутаты Госдумы выступили с важной инициативой для белгородцев на фоне КТО

Posted 7 марта, 09:23
Published 7 марта, 09:23
Modified 7 марта, 09:23
Updated 7 марта, 09:23
Организациям и индивидуальным предпринимателям, работающим в условиях ограничений при режиме контртеррористической операции (КТО), необходимо сохранить статус сельхозтоваропроизводителя. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы.
Некоторые аграрии из-за неспокойной оперативной обстановки потеряли имущество — частично или полностью. Для дальнейшей работы им нужно использовать сырьё, приобретённое на стороне.
Однако этот фактор может лишить аграриев статуса сельхозтоваропроизводителя — они останутся без положенных им мер поддержки. Чтобы сохранить статус, нужно продавать товары собственного производства.
Таким образом, предлагается продлить поддержку на 2025 и 2026 года. Речь идёт о тех производителях, которые соответствовали условиям до 2023 года. Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение, пишут «Брянские новости» со ссылкой на «Российскую газету».
Если поправки примут, то распространятся они не только на белгородских аграриев, но и на курских и брянских — там тоже объявляли режим КТО.