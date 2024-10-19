Белгородские аграрии смогут получить субсидии на выращивание овощей

Posted 19 октября, 13:05
Published 19 октября, 13:05
Modified 19 октября, 13:05
Updated 19 октября, 13:05
Мера поддержки аграриям установлена в постановлении правительства региона, которое касается порядка предоставления субсидий из областного бюджета для возмещения части затрат на поддержку производства картофеля и овощей, выращиваемых гражданами, занимающимися личным подсобным хозяйством и использующими специальный налоговый режим.
Выделенные средства могут быть направлены на приобретение семян, посадочного материала, удобрений, средств защиты растений, а также инвентаря, инструментов и оборудования, необходимых для технологического процесса выращивания овощей и картофеля.
В прошлом году 39 личных подсобных хозяйств региона воспользовались данной поддержкой. Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются через портал «Электронный бюджет».
Напомним, в 2024 году малым предприятиям в сельском хозяйстве выделили 530 млн рублей, включая начинающих фермеров, семейный бизнес и другие небольшие организации.