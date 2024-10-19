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Posted 19 октября, 13:05

Published 19 октября, 13:05

Modified 19 октября, 13:05

Updated 19 октября, 13:05

Белгородские аграрии смогут получить субсидии на выращивание овощей

Белгородские аграрии смогут получить субсидии на выращивание овощей

19 октября 2024, 13:05
Фото: Изображение Midjourney
Приём документов будет осуществляться до 27 октября 2024 года. Подробности сообщили в региональном правительстве.

Мера поддержки аграриям установлена в постановлении правительства региона, которое касается порядка предоставления субсидий из областного бюджета для возмещения части затрат на поддержку производства картофеля и овощей, выращиваемых гражданами, занимающимися личным подсобным хозяйством и использующими специальный налоговый режим.

Выделенные средства могут быть направлены на приобретение семян, посадочного материала, удобрений, средств защиты растений, а также инвентаря, инструментов и оборудования, необходимых для технологического процесса выращивания овощей и картофеля.

В прошлом году 39 личных подсобных хозяйств региона воспользовались данной поддержкой. Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются через портал «Электронный бюджет».

Напомним, в 2024 году малым предприятиям в сельском хозяйстве выделили 530 млн рублей, включая начинающих фермеров, семейный бизнес и другие небольшие организации.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Субсидии#Правительство#Аграрии#Овощи#Удобрения#Малые предприятия#Белгород#Инвентарь
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