Белгородским аграриям выплатили 130 млн рублей компенсации

Напомним, что в мае в Белгородской области наблюдались заморозки, а в октябре — засуха. В обоих случаях в регионе вводили режимы ЧС из-за погодных условий. В то же время тёплое начало зимнего сезона, вероятно, поможет озимым посевам пережить осеннюю засуху.