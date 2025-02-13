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Posted 13 февраля, 13:31

Published 13 февраля, 13:31

Modified 13 февраля, 13:31

Updated 13 февраля, 13:31

Больше белгородских аграриев в ЦЧР компенсацию получили только тамбовские

Белгородским аграриям выплатили 130 млн рублей компенсации

13 февраля 2025, 13:31
Фото: 1MI. Больше белгородских аграриев в ЦЧР компенсацию получили только тамбовские
Ущерб сельхозпроизводители получили из-за режимов ЧС, которые вводили дважды в прошлом году.

В минувшем году аграриям Черноземья перевели страховые выплаты в размере 474 млн рублей. Эта сумму стала компенсацией за нанесённый вследствие неподходящей погоды ущерб. При этом вся сумма выплат по всему Центральному федеральному округу превысила 1,65 млрд рублей.

Известно, что наибольшую сумму выплат получила Тамбовская область — 191 млн рублей. Однако Белгородская область ушла недалеко — аграриям перечислили 130 млн рублей. Ещё 110 млн получила Воронежская область, узнали журналисты «РБК-Черноземье».

Глава Национального союза агростраховщиков отметил, что в прошлом году неоднократно фиксировались природные катастрофы, которые и послужили причиной плохого урожая.

Под урожай 2025 года в Белгородской области застраховано 150 тыс. га озимых.

Напомним, что в мае в Белгородской области наблюдались заморозки, а в октябре — засуха. В обоих случаях в регионе вводили режимы ЧС из-за погодных условий. В то же время тёплое начало зимнего сезона, вероятно, поможет озимым посевам пережить осеннюю засуху.

Не настолько плоха? Аномальная зима спасла озимые в Белгородской области
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#Александра Склярова#Белгородская область#Урожай#Ущерб#Заморозки#Белгород#Засуха
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