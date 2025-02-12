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Posted 12 февраля, 07:13

Published 12 февраля, 07:13

Modified 12 февраля, 10:18

Updated 12 февраля, 10:18

Сельское хозяйство

Гладков: белгородским аграриям помогут деньгами

12 февраля 2025, 07:13
Фото: 1MI. Сельское хозяйство
Сюжет
Сельское хозяйство
В Белгородской области выделили 620 млн рублей на поддержку малого агробизнеса, включая фермы, кооперативы и агростартапы.

В 2025 году в Белгородской области расширили программу финансовой поддержки для малого бизнеса в сфере сельского хозяйства. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что на развитие направлено 620 млн рублей, половина из которых поступила из федерального бюджета.

Средства предназначены для поддержки агростартапов, семейных ферм, сельскохозяйственных кооперативов, а также для развития овощеводства в открытом и закрытом грунте, производства органической продукции.

Предприниматели, заинтересованные в получении субсидий, могут обратиться в министерство сельского хозяйства Белгородской области, где им разъяснят условия финансирования и помогут подготовить необходимые документы.

Поддержка проводится в соответствии с целями реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Напомним, в рамках программы «Агростартап» 40 начинающих фермеров получили свыше 180 млн рублей на развитие своих хозяйств. Конкурс помогает белгородцам открыть агробизнес — от выращивания овощей до разведения скота и пчеловодства.

Как в регионе помогают повреждённому при атаках сельскому хозяйству? Ответил Гладков
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#Анна Селищева#Белгородская область#Экономика#Сельское хозяйство#Белгород#Вячеслав Гладков#Финансовая поддержка#Хорошие новости
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