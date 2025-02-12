Гладков: белгородским аграриям помогут деньгами

В 2025 году в Белгородской области расширили программу финансовой поддержки для малого бизнеса в сфере сельского хозяйства. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что на развитие направлено 620 млн рублей, половина из которых поступила из федерального бюджета.