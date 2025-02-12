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Posted 12 февраля, 12:13

Published 12 февраля, 12:13

Modified 12 февраля, 17:25

Updated 12 февраля, 17:25

Законопроект о новом порядке аттестации девятиклассников принят в первом чтении

В России могут изменить правила сдачи экзаменов для девятиклассников

12 февраля 2025, 12:13
Фото: 1MI. Законопроект о новом порядке аттестации девятиклассников принят в первом чтении

Госдума в первом чтении приняла законопроект о сдаче ОГЭ по двум предметам

Сюжет
Образование
С 2025 года в пяти регионах России девятиклассники смогут сдать только два экзамена для поступления в колледжи, согласно новому законопроекту.

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о запуске пилотного проекта в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия — Алания.

Согласно документу, в 2025 году девятиклассникам, поступающим в учреждения среднего профобразования, потребуется сдавать только два экзамена — русский язык и математику. Для тех, кто планирует идти в 10-й класс, порядок аттестации останется прежним.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, перечень регионов-участников может расшириться ко второму чтению. Также субъекты РФ получат право самостоятельно определять минимальный порог баллов.

Кроме того, выпускников 9-х классов планируется зачислять в местные техникумы и колледжи на бюджетной основе в приоритетном порядке.

Напомним, что в Белгородской области девятиклассники ранее могли завершить учебный год по текущим оценкам, а выпускники 11-х классов — выбрать между ЕГЭ и средним баллом за годы обучения.

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Гладков раскрыл порядок сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году
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#Анна Селищева#Опросы#Общество#Белгородская область#Образование#Школа#Экзамены#Белгород#Огэ
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