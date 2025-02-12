В России могут изменить правила сдачи экзаменов для девятиклассников

Posted 12 февраля, 12:13
Published 12 февраля, 12:13
Modified 12 февраля, 17:25
Updated 12 февраля, 17:25
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о запуске пилотного проекта в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия — Алания.
Согласно документу, в 2025 году девятиклассникам, поступающим в учреждения среднего профобразования, потребуется сдавать только два экзамена — русский язык и математику. Для тех, кто планирует идти в 10-й класс, порядок аттестации останется прежним.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, перечень регионов-участников может расшириться ко второму чтению. Также субъекты РФ получат право самостоятельно определять минимальный порог баллов.
Кроме того, выпускников 9-х классов планируется зачислять в местные техникумы и колледжи на бюджетной основе в приоритетном порядке.
Напомним, что в Белгородской области девятиклассники ранее могли завершить учебный год по текущим оценкам, а выпускники 11-х классов — выбрать между ЕГЭ и средним баллом за годы обучения.