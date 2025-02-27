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Posted 27 февраля, 13:04

Published 27 февраля, 13:04

Modified 27 февраля, 13:06

Updated 27 февраля, 13:06

Новые законы анонсировали в Госдуме

Россиян попробуют защитить от мошенников, а кальян будет сложнее купить? Законы марта

27 февраля 2025, 13:04
Фото: 1MI. Новые законы анонсировали в Госдуме

В Госдуме рассказали о законах, которые начнут действовать с 1 марта

Сюжет
Законы
В марте в России начнут действовать новые законы. Какие именно?

Кредиты взять не получится?

Россияне теперь могут запретить самому себе брать кредиты и займы в будущем. Сделать это можно будет через «Госуслуги» или в отделениях МФЦ. Такая информация будет появляться у сотрудников банка, которые, увидев её, откажут в новом кредите.

При этом утверждается, что снять этот запрет будет так же легко, как и оформить его.

Скажи энергетикам — нет

Несовершеннолетним россиянам запретят продавать энергетики. Раньше этот запрет действовал только в некоторых регионах, включая Белгородскую область.

Также дети не смогут купить различные газосодержащие товары (баллончики для заправок зажигалок и другое).

Продавать энергетики и другие тонизирующие напитки несовершеннолетним запретят по всей стране
Продавать энергетики и другие тонизирующие напитки несовершеннолетним запретят по всей стране. Фото: 1MI

За все неиспользованные отгулы будут платить

Работодателей обяжут оплачивать все неиспользованные сотрудниками отгулы. Их должны будут компенсировать при увольнении. При этом дополнительный выходной можно либо взять с выходного, либо добавить к отпуску.

Порядок госрегистрации транспорта

Владельцы автомобилей смогут снимать с регистрации похищенный транспорт по своему заявлению. При этом прошлые владельцы смогут снять ТС с учёта сразу, а не через 10 дней.

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Обучение детей-инвалидов

Теперь в каждом образовательном учреждении должны создать условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. При их организации обяжут советоваться со специалистами.

Запрещена продажа просроченных лекарств

Просроченные медикаменты в аптеках нельзя будет продать. Это действие будет блокироваться на основе данных маркировки прямо на кассе.

В аптеках не получится продать просроченные лекарства
В аптеках не получится продать просроченные лекарства. Фото: 1MI

Пациентов смогут посетить священники

С 1 марта посещать больницы смогут священнослужители, если того захотят сами пациенты. Приглашать священников будут из централизованных организаций. При этом создадут специальные требования к таким посещениям.

Кальяны будет сложнее купить?

Кальяны и другие смеси для нагревания приравняют к никотиносодержащей продукции, из-за чего на них будут действовать те же ограничения, что и на сигареты.

Также запретят продавать продукцию, которую не маркировали до 15 декабря 2022 года, но сделали это до 1 декабря 2023-го.

В некурительный табак запретят добавлять пищевые ароматизаторы, а некоторые товары нельзя будет производить на экспорт.

Что с подпольным алкоголем?

Новый закон запретит продавать немаркированную спиртосодержащую непищевую продукцию — её будут сразу изымать. Её также запретят производить в организациях, где делают и алкоголь.

Усилят требования и к перевозчикам этилового спирта и содержащей его продукции. Однако как именно, не уточняется.

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Об общих собраниях в МКД будут уведомлять собственников

О собрании и его результатах хозяев жилья будут предупреждать через «Госуслуги» и объявления в подъездах.

Контроль за медикаментами в ветеринарии

С 1 марта корма с антимикробными препаратами смогут производить только профессионалы. Продавать их также смогут только по рецептам от ветеринаров.

Госрегистрацию не будут проходить лекарства, которые изготовили аптечные организации или ИП с лицензией на осуществление фармацевтической деятельности, если их попросили организации, занимающиеся разведением, выращиванием и содержанием животных.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Законы#Россия#Март#Новые законы
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