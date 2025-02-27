Россиян попробуют защитить от мошенников, а кальян будет сложнее купить? Законы марта

Posted 27 февраля, 13:04
Published 27 февраля, 13:04
Modified 27 февраля, 13:06
Updated 27 февраля, 13:06
Россияне теперь могут запретить самому себе брать кредиты и займы в будущем. Сделать это можно будет через «Госуслуги» или в отделениях МФЦ. Такая информация будет появляться у сотрудников банка, которые, увидев её, откажут в новом кредите.
При этом утверждается, что снять этот запрет будет так же легко, как и оформить его.
Несовершеннолетним россиянам запретят продавать энергетики. Раньше этот запрет действовал только в некоторых регионах, включая Белгородскую область.
Также дети не смогут купить различные газосодержащие товары (баллончики для заправок зажигалок и другое).
Работодателей обяжут оплачивать все неиспользованные сотрудниками отгулы. Их должны будут компенсировать при увольнении. При этом дополнительный выходной можно либо взять с выходного, либо добавить к отпуску.
Владельцы автомобилей смогут снимать с регистрации похищенный транспорт по своему заявлению. При этом прошлые владельцы смогут снять ТС с учёта сразу, а не через 10 дней.
Теперь в каждом образовательном учреждении должны создать условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. При их организации обяжут советоваться со специалистами.
Просроченные медикаменты в аптеках нельзя будет продать. Это действие будет блокироваться на основе данных маркировки прямо на кассе.
С 1 марта посещать больницы смогут священнослужители, если того захотят сами пациенты. Приглашать священников будут из централизованных организаций. При этом создадут специальные требования к таким посещениям.
Кальяны и другие смеси для нагревания приравняют к никотиносодержащей продукции, из-за чего на них будут действовать те же ограничения, что и на сигареты.
Также запретят продавать продукцию, которую не маркировали до 15 декабря 2022 года, но сделали это до 1 декабря 2023-го.
В некурительный табак запретят добавлять пищевые ароматизаторы, а некоторые товары нельзя будет производить на экспорт.
Новый закон запретит продавать немаркированную спиртосодержащую непищевую продукцию — её будут сразу изымать. Её также запретят производить в организациях, где делают и алкоголь.
Усилят требования и к перевозчикам этилового спирта и содержащей его продукции. Однако как именно, не уточняется.
О собрании и его результатах хозяев жилья будут предупреждать через «Госуслуги» и объявления в подъездах.
С 1 марта корма с антимикробными препаратами смогут производить только профессионалы. Продавать их также смогут только по рецептам от ветеринаров.
Госрегистрацию не будут проходить лекарства, которые изготовили аптечные организации или ИП с лицензией на осуществление фармацевтической деятельности, если их попросили организации, занимающиеся разведением, выращиванием и содержанием животных.