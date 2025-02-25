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Posted 25 февраля, 08:01

Published 25 февраля, 08:01

Modified 25 февраля, 08:01

Updated 25 февраля, 08:01

Входные двери

В России повысили штрафы за неправильную входную дверь? Что говорят в Госдуме

25 февраля 2025, 08:01
Фото: 1MI. Входные двери

В Госдуме ответили на слухи о повышении штрафов за неправильную входную дверь

Сюжет
Госдума
СМИ накануне весь день пестрили заголовками о росте штрафов. А как обстоят дела на самом деле?

В Госдуме сообщили, что информация о повышении штрафов за входные двери, открывающиеся наружу, не соответствует действительности. Зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил журналистам РИА «Новости», что изменения в статью 20.4 КоАП РФ не вносились с 2022 года.

«СМИ распространяют ложные сведения о якобы новом повышении штрафов с 1 января 2025 года. На самом деле последние изменения в статью 20.4 КоАП вносились ещё летом 2022 года, когда штраф увеличили с 10 до 15 тысяч рублей», — пояснил Колунов.

Эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук в беседе с «Аргументами и фактами» напомнил, что требования к установке дверей связаны с нормами пожарной безопасности. Двери, открывающиеся наружу, могут мешать эвакуации людей при пожаре и занимать пространство лестничной клетки. По этой причине соседи могут потребовать их переустановки. Если владелец проигнорирует требование, вопрос могут решить в суде.

Ранее в Госдуме приняли закон, который защитит россиян от мошенников, заставляющих брать кредиты.

Закон о «периоде охлаждения»: о чём речь и как он поможет защитить от мошенников?
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#Анна Селищева#Общество#Закон#Госдума#Россия#Входная дверь
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