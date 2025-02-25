В России повысили штрафы за неправильную входную дверь? Что говорят в Госдуме

Posted 25 февраля, 08:01
Published 25 февраля, 08:01
Modified 25 февраля, 08:01
Updated 25 февраля, 08:01
«СМИ распространяют ложные сведения о якобы новом повышении штрафов с 1 января 2025 года. На самом деле последние изменения в статью 20.4 КоАП вносились ещё летом 2022 года, когда штраф увеличили с 10 до 15 тысяч рублей», — пояснил Колунов.
Эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук в беседе с «Аргументами и фактами» напомнил, что требования к установке дверей связаны с нормами пожарной безопасности. Двери, открывающиеся наружу, могут мешать эвакуации людей при пожаре и занимать пространство лестничной клетки. По этой причине соседи могут потребовать их переустановки. Если владелец проигнорирует требование, вопрос могут решить в суде.