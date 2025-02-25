В России повысили штрафы за неправильную входную дверь? Что говорят в Госдуме

Эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук в беседе с «Аргументами и фактами» напомнил, что требования к установке дверей связаны с нормами пожарной безопасности. Двери, открывающиеся наружу, могут мешать эвакуации людей при пожаре и занимать пространство лестничной клетки. По этой причине соседи могут потребовать их переустановки. Если владелец проигнорирует требование, вопрос могут решить в суде.