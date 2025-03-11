«Самая массированная атака»: что известно о последствиях налёта БПЛА на регионы?

Posted 11 марта, 06:36
Published 11 марта, 06:36
Modified 11 марта, 07:29
Updated 11 марта, 07:29
Как сообщили 11 марта в Минобороны РФ, минувшей ночью над регионами России сбили в общей сложности 337 беспилотников. Атаке подверглась в том числе Белгородская область.
Под ударом были несколько районов. В Краснояружском после атаки БПЛА 36 населённых пунктов временно остались без света. Кроме того, отключения затронули село и хутор в Ракитянском районе.
В Майском под Белгородом пострадали два частных дома после ударов двух FPV-дронов. Ещё два дома повреждены в Нечаевке и Малиновке в том же Белгородском районе.
В Валуйках после удара БПЛА произошёл пожар — горел один дом, соседний полностью разрушен. Также повреждены ещё два дома и две машины.
В грайворонском селе Доброе под удар БПЛА попали частный дом и четыре автомобиля, в шебекинском Муроме — частный дом.
По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей в результате ночной атаки нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По информации Минобороны РФ, всего в Белгородской области минувшей ночью сбито 25 беспилотников.
Наибольшее количество дронов минувшей ночью было сбито в соседней Курской области. Всего перехвачено и уничтожено 126 БПЛА.
Как сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, в результате налёта дронов пострадали восемь частных домов в Курске и три машины.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, минувшей ночью была «самая массированная атака» на столицу. На подлёте к городу сбито 74 беспилотника.
По информации Минобороны РФ, в Московской области перехвачены и уничтожены 91 БПЛА. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил об одном погибшем и нескольких пострадавших мирных жителях. Ранен в том числе 4-летний ребёнок. Есть разрушения, сгорели авто.
Мирный житель пострадал и в Липецкой области. Как сообщил губернатор Игорь Артамонов, БПЛА упал неподалёку от пункта взимания платы на трассе М-4. Пострадал житель Владимирской области. Осколками задело четыре машины.
Всего в Липецкой области сбито восемь БПЛА.
В Брянской области сбито 38 беспилотников. Обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Без последствий обошлось также в Рязанской, Орловской, Воронежской и Нижегородской областях — там сбито 22, восемь, шесть и три БПЛА соответственно.
Ещё 10 беспилотников перехвачено и уничтожено в Калужской области. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, произошёл пожар в одном из строений, повреждены окна жилого дома.