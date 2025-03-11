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Posted 11 марта, 06:36

Published 11 марта, 06:36

Modified 11 марта, 07:29

Updated 11 марта, 07:29

Последствия атаки БПЛА на Белгородскую область

«Самая массированная атака»: что известно о последствиях налёта БПЛА на регионы?

11 марта 2025, 06:36
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки БПЛА на Белгородскую область

Над Белгородской областью ночью сбили 25 БПЛА

Сюжет
СВО
Под удар попали несколько регионов. В Белгородской области после атак есть разрушения.

Как сообщили 11 марта в Минобороны РФ, минувшей ночью над регионами России сбили в общей сложности 337 беспилотников. Атаке подверглась в том числе Белгородская область.

Атаки БПЛА на Белгородскую область

Под ударом были несколько районов. В Краснояружском после атаки БПЛА 36 населённых пунктов временно остались без света. Кроме того, отключения затронули село и хутор в Ракитянском районе.

В Майском под Белгородом пострадали два частных дома после ударов двух FPV-дронов. Ещё два дома повреждены в Нечаевке и Малиновке в том же Белгородском районе.

В Валуйках после удара БПЛА произошёл пожар — горел один дом, соседний полностью разрушен. Также повреждены ещё два дома и две машины.

В грайворонском селе Доброе под удар БПЛА попали частный дом и четыре автомобиля, в шебекинском Муроме — частный дом.

По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей в результате ночной атаки нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По информации Минобороны РФ, всего в Белгородской области минувшей ночью сбито 25 беспилотников.

Последствия ночной атаки БПЛА на Белгородскую область
Последствия ночной атаки БПЛА на Белгородскую область
Последствия ночной атаки БПЛА на Белгородскую область
Последствия ночной атаки БПЛА на Белгородскую область
Последствия ночной атаки БПЛА на Белгородскую область
Последствия ночной атаки БПЛА на Белгородскую область. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Атаки БПЛА на Курскую область

Наибольшее количество дронов минувшей ночью было сбито в соседней Курской области. Всего перехвачено и уничтожено 126 БПЛА.

Как сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, в результате налёта дронов пострадали восемь частных домов в Курске и три машины.

Атаки БПЛА на Москву и Московскую область

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, минувшей ночью была «самая массированная атака» на столицу. На подлёте к городу сбито 74 беспилотника.

По информации Минобороны РФ, в Московской области перехвачены и уничтожены 91 БПЛА. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил об одном погибшем и нескольких пострадавших мирных жителях. Ранен в том числе 4-летний ребёнок. Есть разрушения, сгорели авто.

Последствия атаки БПЛА на Московскую область
Последствия атаки БПЛА на Московскую область
Последствия атаки БПЛА на Московскую область
Последствия атаки БПЛА на Московскую область
Последствия атаки БПЛА на Московскую область
Последствия атаки БПЛА на Московскую область
Последствия атаки БПЛА на Московскую область
Последствия атаки БПЛА на Московскую область . Фото: t.me/vorobiev_live

Атака БПЛА на Липецкую область

Мирный житель пострадал и в Липецкой области. Как сообщил губернатор Игорь Артамонов, БПЛА упал неподалёку от пункта взимания платы на трассе М-4. Пострадал житель Владимирской области. Осколками задело четыре машины.

Всего в Липецкой области сбито восемь БПЛА.

Атаки БПЛА ещё на шесть регионов

В Брянской области сбито 38 беспилотников. Обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Без последствий обошлось также в Рязанской, Орловской, Воронежской и Нижегородской областях — там сбито 22, восемь, шесть и три БПЛА соответственно.

Ещё 10 беспилотников перехвачено и уничтожено в Калужской области. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, произошёл пожар в одном из строений, повреждены окна жилого дома.

Число раненых растёт: ещё один мирный житель пострадал в Белгородской области
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