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Posted 3 марта, 08:52

Published 3 марта, 08:52

Modified 3 марта, 08:54

Updated 3 марта, 08:54

БПЛА

Один из регионов России перенимает белгородский опыт защиты от атак дронов

3 марта 2025, 08:52
Фото: Изображение Midjourney. БПЛА

Казань перенимает опыт Белгорода по защите от БПЛА

Сюжет
Обстрел
После атак беспилотников Казань изучает опыт Белгорода в защите жителей, включая установку укрытий и улучшение системы оповещения.

После декабрьской атаки беспилотников на Казань местные власти начали искать пути улучшения безопасности для жителей.

Напомним, 21 декабря 2024 года Казань подверглась массовой атаке беспилотников. Один из дронов направился к промышленному объекту, а другие врезались в два высотных здания.

Делегация из Казани посетила Белгород, чтобы изучить опыт города в защите от беспилотников. В Белгородской области установлено более 10 тысяч укрытий, включая модульные и наземные конструкции, а также сделанные из блоков и мешков с песком, которые могут защитить людей от осколков. Также внедрена интерактивная карта убежищ с функцией навигации.

В Казани власти уже рассматривают варианты применения белгородских решений, включая улучшение системы оповещения и доступности укрытий. Внимание уделяется инвалидам и пожилым людям, которым необходима помощь в эвакуации. Планируется расширение сети заглубленных помещений, а также улучшение координации между управляющими компаниями и социальными объектами для обеспечения безопасности жителей.

Напоним, что атаковали Казань и в январе 2025. В некоторых районах сработали сирены и раздались взрывы.

Белгородцы в Казани рассказали об атаках беспилотников на город
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#Анна Селищева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Казань#Россия#Белгород#Обстрел#Татарстан#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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