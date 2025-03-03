Один из регионов России перенимает белгородский опыт защиты от атак дронов

Делегация из Казани посетила Белгород, чтобы изучить опыт города в защите от беспилотников. В Белгородской области установлено более 10 тысяч укрытий, включая модульные и наземные конструкции, а также сделанные из блоков и мешков с песком, которые могут защитить людей от осколков. Также внедрена интерактивная карта убежищ с функцией навигации.