Один из регионов России перенимает белгородский опыт защиты от атак дронов

Posted 3 марта, 08:52
Published 3 марта, 08:52
Modified 3 марта, 08:54
Updated 3 марта, 08:54
После декабрьской атаки беспилотников на Казань местные власти начали искать пути улучшения безопасности для жителей.
Напомним, 21 декабря 2024 года Казань подверглась массовой атаке беспилотников. Один из дронов направился к промышленному объекту, а другие врезались в два высотных здания.
Делегация из Казани посетила Белгород, чтобы изучить опыт города в защите от беспилотников. В Белгородской области установлено более 10 тысяч укрытий, включая модульные и наземные конструкции, а также сделанные из блоков и мешков с песком, которые могут защитить людей от осколков. Также внедрена интерактивная карта убежищ с функцией навигации.
В Казани власти уже рассматривают варианты применения белгородских решений, включая улучшение системы оповещения и доступности укрытий. Внимание уделяется инвалидам и пожилым людям, которым необходима помощь в эвакуации. Планируется расширение сети заглубленных помещений, а также улучшение координации между управляющими компаниями и социальными объектами для обеспечения безопасности жителей.
Напоним, что атаковали Казань и в январе 2025. В некоторых районах сработали сирены и раздались взрывы.