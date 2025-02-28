10 районов Белгородской области попали под удар ВСУ: только в двух есть последствия

Posted 28 февраля, 06:25
Published 28 февраля, 06:25
Modified 28 февраля, 06:27
Updated 28 февраля, 06:27
27 февраля ВСУ ударили по 10 районам Белгородской области. Однако разрушения есть далеко не везде.
Последствий не обнаружили в регулярно подвергающихся атакам Белгородском и Краснояружском районах, Валуйском и Грайворонском округах. Также нет разрушений после атак БПЛА в Корочанском и Ракитянском районах, Новооскольском и Яковлевском округах.
В Волоконовском районе накануне после обстрела пострадал мужчина. В больницу его доставили с баротравмой и сотрясением мозга.
Что касается разрушений, то в муниципалитете их выявили в трёх частных домах и надворной постройке, повреждены авто и линия электропередачи. Разрушения также обнаружили в Шебекинском округе — в трёх частных домах.
Всего за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 67 боеприпасов и 60 беспилотников.
Добавим, что громко вчера было и в Белгороде. Однако в сводку оперштаба город не попал. Звучали предположения, что ВСУ атаковали Белгород из РСЗО HIMARS, но подтверждения этой информации нет.