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Posted 28 февраля, 06:25

Published 28 февраля, 06:25

Modified 28 февраля, 06:27

Updated 28 февраля, 06:27

Ракетную опасность объявляли для всей Белгородской области

10 районов Белгородской области попали под удар ВСУ: только в двух есть последствия

28 февраля 2025, 06:25
Фото: bel.ru. Ракетную опасность объявляли для всей Белгородской области

ВСУ атаковали Белгородскую область 67 снарядами и 60 БПЛА

Сюжет
Обстрел
Под ударом были в том числе неприграничные районы. Ранен мирный житель, есть разрушения.

27 февраля ВСУ ударили по 10 районам Белгородской области. Однако разрушения есть далеко не везде.

Последствий не обнаружили в регулярно подвергающихся атакам Белгородском и Краснояружском районах, Валуйском и Грайворонском округах. Также нет разрушений после атак БПЛА в Корочанском и Ракитянском районах, Новооскольском и Яковлевском округах.

В Волоконовском районе накануне после обстрела пострадал мужчина. В больницу его доставили с баротравмой и сотрясением мозга.

Что касается разрушений, то в муниципалитете их выявили в трёх частных домах и надворной постройке, повреждены авто и линия электропередачи. Разрушения также обнаружили в Шебекинском округе — в трёх частных домах.

Всего за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 67 боеприпасов и 60 беспилотников.

Добавим, что громко вчера было и в Белгороде. Однако в сводку оперштаба город не попал. Звучали предположения, что ВСУ атаковали Белгород из РСЗО HIMARS, но подтверждения этой информации нет.

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