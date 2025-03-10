Число раненых растёт: ещё один мирный житель пострадал в Белгородской области

Posted 10 марта, 14:12
Published 10 марта, 14:12
Modified 10 марта, 14:14
Updated 10 марта, 14:14
Мужчина пострадал после атаки дрона в ракитянской Бобраве. Мирный житель получил ранения и черепно-мозговую травму. Состояние мужчины оценивают как тяжёлое.
С утра число раненых, таким образом, увеличилось до трёх. Утром в Валуйском округе после атаки БПЛА пострадали мужчина и женщина. А в Шебекино сегодня после сброса взрывного устройства с дрона погиб мирный житель.
Под удар попали ещё два района. В Казинке Валуйского округа дрон взорвался возле административного здания — повреждены фасад и два стоявших недалеко авто.
В том же муниципалитете на дороге Казинка — Борки под удар БПЛА попал грузовик. Обошлось без пострадавших, повреждена только кабина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
А в Степном Краснояружского района FPV-дрон атаковал припаркованный автомобиль.
Напомним, что накануне ВСУ ударили по девяти районам Белгородской области. Пострадал мирный житель.