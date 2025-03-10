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Posted 10 марта, 14:12

Published 10 марта, 14:12

Modified 10 марта, 14:14

Updated 10 марта, 14:14

Последствия атаки на Белгородскую область

Число раненых растёт: ещё один мирный житель пострадал в Белгородской области

10 марта 2025, 14:12
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки на Белгородскую область

Мужчина ранен в Белгородской области после атаки БПЛА

Сюжет
Приграничье
Состояние пострадавшего оценивают как тяжёлое. Было ещё несколько атак дронов, есть разрушения.

Мужчина пострадал после атаки дрона в ракитянской Бобраве. Мирный житель получил ранения и черепно-мозговую травму. Состояние мужчины оценивают как тяжёлое.

С утра число раненых, таким образом, увеличилось до трёх. Утром в Валуйском округе после атаки БПЛА пострадали мужчина и женщина. А в Шебекино сегодня после сброса взрывного устройства с дрона погиб мирный житель.

Под удар попали ещё два района. В Казинке Валуйского округа дрон взорвался возле административного здания — повреждены фасад и два стоявших недалеко авто.

В том же муниципалитете на дороге Казинка — Борки под удар БПЛА попал грузовик. Обошлось без пострадавших, повреждена только кабина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

А в Степном Краснояружского района FPV-дрон атаковал припаркованный автомобиль.

Напомним, что накануне ВСУ ударили по девяти районам Белгородской области. Пострадал мирный житель.

Последствия атаки на Белгородскую область
Последствия атаки на Белгородскую область
Последствия атаки на Белгородскую область. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Появились подробности атаки на Белгородскую область, при которой пострадали двое
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