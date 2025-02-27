ЦБ дал важную рекомендацию банкам насчёт белгородцев

Posted 27 февраля, 11:25
Published 27 февраля, 11:25
Modified 27 февраля, 11:27
Updated 27 февраля, 11:27
Центробанк рекомендовал финансовым организациям Белгородской, Брянской и Курской областей идти навстречу заёмщикам, ранее получившим кредитные каникулы или реструктуризацию. Регулятор считает важным выяснить, нуждаются ли клиенты в продлении мер поддержки, и при необходимости предоставить отсрочку не менее чем на шесть месяцев.
Кредиторам советуют не запрашивать повторно документы, уже предоставленные заёмщиками. Вопрос начисления процентов во время отсрочки остаётся в рамках договорных отношений.
Банк России отметил положительную практику, когда некоторые кредиторы не начисляют проценты в период реструктуризации, и призвал их продолжить эту политику.
Ранее Банк России рекомендовал выплачивать белгородцам страховое возмещение, а также списывать долг по ипотеке в случае, если жильё пострадало от обстрелов или дронов.