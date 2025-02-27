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Posted 27 февраля, 11:25

Published 27 февраля, 11:25

Modified 27 февраля, 11:27

Updated 27 февраля, 11:27

Банк России

ЦБ дал важную рекомендацию банкам насчёт белгородцев

27 февраля 2025, 11:25
Фото: 1MI. Банк России

Банк России рекомендует идти навстречу заёмщикам из Белгородской области

Сюжет
Банк россии
Центробанк призвал банки в трёх приграничных областях продлевать кредитные каникулы заёмщикам, если они всё ещё нуждаются в поддержке.

Центробанк рекомендовал финансовым организациям Белгородской, Брянской и Курской областей идти навстречу заёмщикам, ранее получившим кредитные каникулы или реструктуризацию. Регулятор считает важным выяснить, нуждаются ли клиенты в продлении мер поддержки, и при необходимости предоставить отсрочку не менее чем на шесть месяцев.

Напомним, в прошлом году белгородцы жаловались на отказы в кредитных каникулах.

Кредиторам советуют не запрашивать повторно документы, уже предоставленные заёмщиками. Вопрос начисления процентов во время отсрочки остаётся в рамках договорных отношений.

Банк России отметил положительную практику, когда некоторые кредиторы не начисляют проценты в период реструктуризации, и призвал их продолжить эту политику.

Ранее Банк России рекомендовал выплачивать белгородцам страховое возмещение, а также списывать долг по ипотеке в случае, если жильё пострадало от обстрелов или дронов.

Белгородцы жалуются на ОСАГО и отказы в кредитных каникулах
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#Анна Селищева#Белгородская область#Экономика#Кредит#Курская область#Банк россии#Брянская область#Белгород#Приграничье
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