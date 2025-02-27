ЦБ дал важную рекомендацию банкам насчёт белгородцев

Центробанк рекомендовал финансовым организациям Белгородской, Брянской и Курской областей идти навстречу заёмщикам, ранее получившим кредитные каникулы или реструктуризацию. Регулятор считает важным выяснить, нуждаются ли клиенты в продлении мер поддержки, и при необходимости предоставить отсрочку не менее чем на шесть месяцев.