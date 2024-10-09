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Posted 9 октября, 11:45

Published 9 октября, 11:45

Modified 9 октября, 11:45

Updated 9 октября, 11:45

Эксперты похвалили белгородцев за распоряжение денежными средствами

Белгородцы не торопятся гасить ипотеку досрочно — и правильно делают, считают в ЦБ

9 октября 2024, 11:45
Фото: 1MI
Эксперты похвалили белгородцев за распоряжение денежными средствами

Белгородцы хранят на вкладах более 413 млрд рублей

Сюжет
Ипотека
В Белгородской области наблюдается интересный тренд: несмотря на возможность досрочного закрытия ипотечных кредитов, местные жители предпочитают хранить деньги на банковских вкладах. Эксперты Банка России объяснили, почему это грамотное распоряжение финансами.

Белгородцы не торопятся закрывать досрочно свои ипотечные кредиты. Во втором квартале текущего года жители региона перечислили около 3 млрд рублей. На досрочное погашение займа были направлены 262 млн рублей, что составляет примерно 8,7%.

Но вкладываются белгородцы больше. В начале второго полугодия на вкладах белгородцы хранили более 413 млрд рублей, в подсчётах не учитывались счета эскроу.

Эксперты называют белгородцев финансово грамотными. Иногда действительно может быть выгоднее не погасить ипотечный долг, а сохранить средства на банковском вкладе, считает начальник белгородского экономического отделения Банка России Геннадий Крыксин. Сейчас из-за высоких ставок по депозитам выгоднее всего будет не тратить деньги, а сберегать, получая от этого процент.

Но если ставка по ипотеке выше, чем ставки по вкладам или накопительным счетам, то лучше оставшуюся сумму сразу внести на досрочное погашение долга. Важно помнить об уровне инфляции.

«Ставка по ипотеке и ваш фиксированный ежемесячный платёж устанавливаются на весь срок кредитного договора при его оформлении, но со временем, если доход увеличился, платёж может в реальном выражении быть не таким обременительным», — рассказал Крыксин.
Интерес белгородцев к ипотеке на время усилился. Что стало причиной?
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