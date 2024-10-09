Белгородцы не торопятся гасить ипотеку досрочно — и правильно делают, считают в ЦБ

Эксперты называют белгородцев финансово грамотными. Иногда действительно может быть выгоднее не погасить ипотечный долг, а сохранить средства на банковском вкладе, считает начальник белгородского экономического отделения Банка России Геннадий Крыксин. Сейчас из-за высоких ставок по депозитам выгоднее всего будет не тратить деньги, а сберегать, получая от этого процент.