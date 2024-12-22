ЦБ сохранило ключевую ставку на уровне 21%: как это отразилось на вкладах?

Posted 22 декабря, 11:24
Published 22 декабря, 11:24
Modified 22 декабря, 11:26
Updated 22 декабря, 11:26
На прошедшей неделе банки улучшили условия для вкладчиков. Ожидается, что нынешние показатели станут пиковыми и в течение всего 2025 года существенно не изменятся, рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
В уходящем году российский рынок розничных сбережений вырастет на рекордные 26%. Он достигнет 56,4 трлн рублей. В следующем такого активного роста ожидать не стоит, хотя положительная динамика сохранится. Основанием для этого станут процентные выплаты по вкладам, открытым в 2024 году. Скорее всего, рост рынка превысит 21%, а значит и портфель средств населения может составить 68,4 трлн рублей.
Стоимость розничных кредитов вряд ли изменится, чего не скажешь об общей стоимости фондирования. Именно от неё будут зависеть решения игроков рынка.
Аналитики предполагают, что розничное кредитование станет своеобразной «неприступной крепостью», показав сильное снижение объёма продаж. В 2025-м банки выдадут физическим лицам примерно 9,5 трлн рублей, что почти на треть меньше, чем в 2024-м.
«Брать кредиты у банка — дорого, а значит рынок розничного кредитования продолжит „сжиматься“. Поэтому выгоднее отправить свободные средства на депозит. Сейчас можно открыть вклад под праздники и к следующему Новому году увеличить свой капитал почти на четверть», — рассказал Георгий Горшков.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в 2025 году ВТБ завершит интеграцию «Открытия» и РНКБ и о том, как это повлияет на клиентов банков.