ЦБ сохранило ключевую ставку на уровне 21%: как это отразилось на вкладах?

В уходящем году российский рынок розничных сбережений вырастет на рекордные 26%. Он достигнет 56,4 трлн рублей. В следующем такого активного роста ожидать не стоит, хотя положительная динамика сохранится. Основанием для этого станут процентные выплаты по вкладам, открытым в 2024 году. Скорее всего, рост рынка превысит 21%, а значит и портфель средств населения может составить 68,4 трлн рублей.