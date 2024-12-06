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Posted 6 декабря, 15:42

Published 6 декабря, 15:42

Modified 6 декабря, 15:42

Updated 6 декабря, 15:42

Аналитика ВТБ: какие проекты имеют шансы на финансирование при высоких ставках

Аналитика ВТБ: какие проекты имеют шансы на финансирование при высоких ставках

6 декабря 2024, 15:42
Фото: 1MI.
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Аналитики
Рост ключевой ставки в России увеличивает риски для льготного кредитования, что усиливает значимость целевой поддержки крупных проектов. Инструменты, такие как инфраструктурные облигации и СЗПК, помогают реализовать ключевые инициативы в промышленности и инфраструктуре даже в сложных условиях.

Рост ключевой ставки в России усиливает риски сокращения или пересмотра лимитов программ льготного кредитования и субсидирования. В таких условиях возрастает значение целевой поддержки инвестиционных инициатив. Промышленные и инфраструктурные проекты, соответствующие государственным приоритетам, имеют наибольшие шансы на реализацию. Это касается идей в сфере технологического суверенитета, адаптации экономики к новым условиям, импортозамещения, модернизации ЖКХ, развития туристической инфраструктуры и обновления общественного транспорта. Такие выводы представлены в отчете ВТБ Инфраструктурный Холдинг под названием «Инструменты запуска инфраструктурных и промышленных проектов в условиях высоких ставок».

Аналитики подчеркивают, что проекты из других отраслей также могут рассчитывать на финансирование, если они сочетают коммерческую привлекательность, экономическую эффективность и социальную значимость.

Виталий Сергейчук, член Правления ВТБ, отметил:

«Повышение ключевой ставки усиливает роль фондов и институтов развития. Эффективное использование проверенных временем инструментов, таких как Фабрика проектного финансирования, способствует запуску инфраструктурных и промышленных инициатив даже при высоких затратах на финансирование. Это напрямую поддерживает достижение целей национальных проектов».

Среди ключевых механизмов финансирования модернизации объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры выделяются облигации, выпускаемые ДОМ.РФ. По оценкам экспертов, объем привлеченных через эти инструменты средств может достичь 200 миллиардов рублей в течение года.

Важным источником поддержки по-прежнему остается Фонд национального благосостояния. Его ресурсы направляются на помощь государственным компаниям, фондам, институтам развития и крупным промышленным проектам.

Компании, размещающие облигации сроком более пяти лет, находят наиболее выгодными решениями клубное финансирование и субсидии, снижающие ставки. Обсуждаются и новые форматы, такие как привязка ставок к доходности облигаций федерального займа, индексам биржи или стоимости недвижимости, хотя такие подходы пока используются ограниченно.

Дополнительно механизмы СЗПК и преференциальные территории предоставляют инвесторам возможности снижения финансовой нагрузки. Это достигается за счет компенсации затрат на инфраструктуру, налоговых и административных льгот, а также доступа к инженерным сетям. Наибольшая активность наблюдается в особых экономических зонах промышленного и технико-внедренческого типов, а также в проектах, связанных с добычей полезных ископаемых и сельским хозяйством. На эти направления приходится около половины всех заключенных соглашений.

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