Аналитика ВТБ: какие проекты имеют шансы на финансирование при высоких ставках

Дополнительно механизмы СЗПК и преференциальные территории предоставляют инвесторам возможности снижения финансовой нагрузки. Это достигается за счет компенсации затрат на инфраструктуру, налоговых и административных льгот, а также доступа к инженерным сетям. Наибольшая активность наблюдается в особых экономических зонах промышленного и технико-внедренческого типов, а также в проектах, связанных с добычей полезных ископаемых и сельским хозяйством. На эти направления приходится около половины всех заключенных соглашений.