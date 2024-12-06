Аналитика ВТБ: какие проекты имеют шансы на финансирование при высоких ставках

Posted 6 декабря, 15:42
Published 6 декабря, 15:42
Modified 6 декабря, 15:42
Updated 6 декабря, 15:42
Рост ключевой ставки в России усиливает риски сокращения или пересмотра лимитов программ льготного кредитования и субсидирования. В таких условиях возрастает значение целевой поддержки инвестиционных инициатив. Промышленные и инфраструктурные проекты, соответствующие государственным приоритетам, имеют наибольшие шансы на реализацию. Это касается идей в сфере технологического суверенитета, адаптации экономики к новым условиям, импортозамещения, модернизации ЖКХ, развития туристической инфраструктуры и обновления общественного транспорта. Такие выводы представлены в отчете ВТБ Инфраструктурный Холдинг под названием «Инструменты запуска инфраструктурных и промышленных проектов в условиях высоких ставок».
Аналитики подчеркивают, что проекты из других отраслей также могут рассчитывать на финансирование, если они сочетают коммерческую привлекательность, экономическую эффективность и социальную значимость.
Виталий Сергейчук, член Правления ВТБ, отметил:
«Повышение ключевой ставки усиливает роль фондов и институтов развития. Эффективное использование проверенных временем инструментов, таких как Фабрика проектного финансирования, способствует запуску инфраструктурных и промышленных инициатив даже при высоких затратах на финансирование. Это напрямую поддерживает достижение целей национальных проектов».
Среди ключевых механизмов финансирования модернизации объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры выделяются облигации, выпускаемые ДОМ.РФ. По оценкам экспертов, объем привлеченных через эти инструменты средств может достичь 200 миллиардов рублей в течение года.
Важным источником поддержки по-прежнему остается Фонд национального благосостояния. Его ресурсы направляются на помощь государственным компаниям, фондам, институтам развития и крупным промышленным проектам.
Компании, размещающие облигации сроком более пяти лет, находят наиболее выгодными решениями клубное финансирование и субсидии, снижающие ставки. Обсуждаются и новые форматы, такие как привязка ставок к доходности облигаций федерального займа, индексам биржи или стоимости недвижимости, хотя такие подходы пока используются ограниченно.
Дополнительно механизмы СЗПК и преференциальные территории предоставляют инвесторам возможности снижения финансовой нагрузки. Это достигается за счет компенсации затрат на инфраструктуру, налоговых и административных льгот, а также доступа к инженерным сетям. Наибольшая активность наблюдается в особых экономических зонах промышленного и технико-внедренческого типов, а также в проектах, связанных с добычей полезных ископаемых и сельским хозяйством. На эти направления приходится около половины всех заключенных соглашений.