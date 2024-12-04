bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 15:06

Published 4 декабря, 15:06

Modified 4 декабря, 15:06

Updated 4 декабря, 15:06

Наличные сбережения у россиян минимальны за всю историю

Аналитики считают, что наличные сбережения россиян достигли исторического минимума

4 декабря 2024, 15:06
Фото: 1MI.

Наличные сбережения у россиян минимальны за всю историю

Наличные сбережения россиян сократились до исторического минимума, составив 15,9 трлн рублей. В то же время, благодаря высокими процентными ставками, ожидается значительный рост сбережений на банковских счетах, который в 2024 году превысит 56 трлн рублей, сообщили эксперты ВТБ.

На сегодняшний день россияне держат в наличной форме примерно 15,9 трлн рублей и около 94 миллиардов долларов США в иностранных валютах. В то время как сумма сбережений, размещенных на банковских счетах, по прогнозам, в 2024 году превысит 56 трлн рублей. Такие данные были представлены Георгием Горшковым, заместителем председателя правления ВТБ, на XV инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Горшков отметил, что сильный рост процентных ставок оказывает заметное влияние на то, как россияне распоряжаются своими финансами. В настоящее время наличные рубли составляют около 15% всех сбережений и инвестиций, не включая пенсионные и страховые накопления (приблизительно 15,9 трлн рублей). Такой уровень наличности является наименьшим за последние шесть лет, и, по прогнозам*, в ближайшие месяцы он может снизиться ещё. В целом ожидается, что около 350 миллиардов рублей будут переведены с наличных средств на банковские депозиты, что позволит гражданам не только защитить свои накопления от инфляции, но и воспользоваться выгодными процентными ставками.

Кроме того, наблюдается существенное сокращение объемов наличной иностранной валюты у россиян. Если в прошлом году эта цифра составила 500 миллионов долларов, то в 2024 году ожидается падение на 3,2–3,5 миллиарда долларов.

Ключевой причиной этих изменений стало повышение ставок по рублевым депозитам. Прогноз ВТБ на 2024 год предполагает увеличение объема сбережений россиян на 26%, что приведет к росту общей суммы до 56,4 трлн рублей.

* Прогноз на основе данных ЦБ РФ

Аналитика ВТБ: ожидания и прогнозы бизнеса на 2025 год
Узнать подробнее
Читайте также:
ВТБ подвёл итоги API-хакатона 2024 для молодых айтишников«Стабилизировать курс рубля»: банкир из ВТБ написал письмо Деду МорозуВТБ обнаружил новую волну мошенничества через WhatsApp
#Анна Селищева#Экономика#Аналитика#Россия#ВТБ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (915) 019-93-58

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика