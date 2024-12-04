Аналитики считают, что наличные сбережения россиян достигли исторического минимума

Горшков отметил, что сильный рост процентных ставок оказывает заметное влияние на то, как россияне распоряжаются своими финансами. В настоящее время наличные рубли составляют около 15% всех сбережений и инвестиций, не включая пенсионные и страховые накопления (приблизительно 15,9 трлн рублей). Такой уровень наличности является наименьшим за последние шесть лет, и, по прогнозам*, в ближайшие месяцы он может снизиться ещё. В целом ожидается, что около 350 миллиардов рублей будут переведены с наличных средств на банковские депозиты, что позволит гражданам не только защитить свои накопления от инфляции, но и воспользоваться выгодными процентными ставками.