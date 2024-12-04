Аналитики считают, что наличные сбережения россиян достигли исторического минимума

Posted 4 декабря, 15:06
Published 4 декабря, 15:06
Modified 4 декабря, 15:06
Updated 4 декабря, 15:06
На сегодняшний день россияне держат в наличной форме примерно 15,9 трлн рублей и около 94 миллиардов долларов США в иностранных валютах. В то время как сумма сбережений, размещенных на банковских счетах, по прогнозам, в 2024 году превысит 56 трлн рублей. Такие данные были представлены Георгием Горшковым, заместителем председателя правления ВТБ, на XV инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!».
Горшков отметил, что сильный рост процентных ставок оказывает заметное влияние на то, как россияне распоряжаются своими финансами. В настоящее время наличные рубли составляют около 15% всех сбережений и инвестиций, не включая пенсионные и страховые накопления (приблизительно 15,9 трлн рублей). Такой уровень наличности является наименьшим за последние шесть лет, и, по прогнозам*, в ближайшие месяцы он может снизиться ещё. В целом ожидается, что около 350 миллиардов рублей будут переведены с наличных средств на банковские депозиты, что позволит гражданам не только защитить свои накопления от инфляции, но и воспользоваться выгодными процентными ставками.
Кроме того, наблюдается существенное сокращение объемов наличной иностранной валюты у россиян. Если в прошлом году эта цифра составила 500 миллионов долларов, то в 2024 году ожидается падение на 3,2–3,5 миллиарда долларов.
Ключевой причиной этих изменений стало повышение ставок по рублевым депозитам. Прогноз ВТБ на 2024 год предполагает увеличение объема сбережений россиян на 26%, что приведет к росту общей суммы до 56,4 трлн рублей.
* Прогноз на основе данных ЦБ РФ