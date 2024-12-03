Аналитика ВТБ: ожидания и прогнозы бизнеса на 2025 год

В связи с этой информацией крупнейшие компании расходятся в том, что следует делать дальше: 29% уверены, что нужно снизить объём инвестиций в основные средства, 26% говорят о том, что их необходимо оставить на прежнем уровне, а большинство — 38% — в свою очередь заявляют о намерении увеличить вложения. Подавляющее меньшинство — всего 7% — и вовсе отказались от каких-либо капвложений в предстоящем году.