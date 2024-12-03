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Posted 3 декабря, 18:41

Published 3 декабря, 18:41

Modified 3 декабря, 18:41

Updated 3 декабря, 18:41

Аналитика ВТБ: ожидания и прогнозы бизнеса на 2025 год

Аналитика ВТБ: ожидания и прогнозы бизнеса на 2025 год

3 декабря 2024, 18:41
Фото: Изображение Midjourney.
Банк ВТБ совместно с РБК провёл опрос, в ходе которого выяснил, какая проблема оказалась наиболее значительна для российского крупного бизнеса. Оказалось, что проблема в жёсткой денежно-кредитной политике, ограничениях международных платежей, удорожании логистики и нестабильной кадровой ситуации.

Около 77% респондентов проголосовали за высокую ключевую ставку, среди металлургов таких насчитывается 90%. Но были и другие проблемы, которые чуть менее явно, но всё же возникают у опрошенных: ужесточение условий международных платежей (61%), нехватка кадров (57%), удорожание логистики импорта (39%) и снижение покупательской способности населения (30%).

При этом большая часть бизнесменов уверена в том, что период высоких ставок будет продолжаться и впредь. Но треть предпринимателей считает, что к концу 2025 года она будет находиться в пределах 18-20%, большинство уверено, что ставка остановится на «золотой середине» — 19%.

Член правления ВТБ Виталий Сергейчук уверен, что организации могут столкнуться с затянутым увеличением издержек на труд и материалы, если денежно-кредитная политика будет жёсткой дольше прогнозируемого времени.

«Политика ЦБ как раз направлена на то, чтобы так не произошло. Мы верим в то, что регулятор со своей задачей справится», — заявил он.

В связи с этой информацией крупнейшие компании расходятся в том, что следует делать дальше: 29% уверены, что нужно снизить объём инвестиций в основные средства, 26% говорят о том, что их необходимо оставить на прежнем уровне, а большинство — 38% — в свою очередь заявляют о намерении увеличить вложения. Подавляющее меньшинство — всего 7% — и вовсе отказались от каких-либо капвложений в предстоящем году.

«В условиях высокой ключевой ставки и ограниченной ликвидности в банковском секторе наши клиенты вполне рационально смещают свой фокус на снижение долговой нагрузки и пополнения оборотного капитала. Однако такие интервалы двузначных ставок ЦБ компании используют для планирования проектов. По мере смягчения монетарной политики мы увидим существенный рост объёма реализуемых в экономике проектов», — добавляет специалист.

69% опрошенных считают, что из-за увеличения торговли между Россией и Китаем юань стал самой востребованной валютой для оплаты у иностранных контрагентов. На втором месте оказался рубль (65,5%), а далее идут дирхамы (более 29%), рупии (19%) и тенге (более 12%). В оставшиеся 20% вошли остальные валюты. Сами респонденты признались, что все накопления хранят в рублях (86%) и в юанях (40%).

Дают о себе знать дефицит кадров и увеличение трат на фонд оплаты труда. Из-за этого 70% предпринимателей планируют увеличить ФОТ в номинальном выражении: 20% сделают это на величину от 15% до 30%, а подавляющее большинство — в пределах 15%.

Бизнесмены начали готовиться и к замедлению экономического роста: на рост реального ВВП они ставят 1-2%, а 68% опрошенных считают, что американская валюта в следующем году будет стоить в пределах 95-105 рублей.

Отметим, что специалисты провели опрос среди 60 крупных компаний, специализирующихся на разных сферах, в преддверии 15-го инвестиционного форума банка «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Аналитика ВТБ: выдачи автокредитов в России сократились на треть
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#Александра Склярова#Белгородская область#ВТБ#Белгород#Банк втб
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