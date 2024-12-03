ВТБ подвёл итоги API-хакатона 2024 для молодых айтишников

Банк-организатор подвёл итоги четвёртого API-хакатона. Это ежегодное мероприятие с призовым фондом в 2 млн рублей для разработчиков, где они при поддержке экспертов решают реальные и актуальные на финтех-рынке кейсы. В 2024 году хакатон привлёк к участию на 60% больше айтишников, чем в прошлом.

Участникам события предложили в течение трёх недель решить одну из перечисленных ниже задач: Создать новое приложение, используя программный интерфейс ВТБ и Банка России; Разработать решение дл авторизации и аутентификации согласно стандарту безопасности Банка России; Предложить новые инструменты для защиты данных пользователей. Попробовать свои силы решили более 1200 молодых специалистов в составе 167 команд со всей России. Среди них были как уже развивающиеся в профессиональной сфере работники, так и начинающие — студенты и выпускники. Средний возраст участника составил 24 года. «Мы гордимся, что предлагаем молодым специалистам попробовать свои силы в реализации реальных задач, которые решают сегодня все ведущие технологические игроки на рынке. Актуальность темы открытых программных интерфейсов набирает обороты, особенно учитывая тот факт, что в будущем применение открытых API станет обязательным для всех крупнейших банков», — рассказал старший вице-президент ВТБ и заместитель руководителя технологического блока Сергей Безбогов. В полуфинал вышли 35 команд, ещё 19 прошли в финал. Из них 12 команд заняли первое, второе и третье места. Между ними и отдельными призёрами разных номинаций разделили общий призовой фонд — 2 млн рублей. Абсолютным лидером стала команда MISIS x BGITU. Они разработали веб-сервис для управления подписками. Уникальность сервиса заключалась в том, что он позволял отслеживать дату и способ оплаты, чтобы пользователь мог грамотно распоряжаться собственными финансами. В нём также разделили российские и международные подписки и предусмотрели возможность использования подарочных сертификатов. Отдельно отметили сертификатами Финтех Хаба Банка России и команду devnull. За тщательные проработку кейса и анализ мировых стандартов в области платежей в 2025 году они смогут поучаствовать в одном из чемпионатов Молодежной программы FINOPOLIS.365 без отборочных испытаний. Также devnull и командам «Забавный факт о Римской империи» и 200 OK дадут возможность представить свои решения компаниям-участницам ассоциации ФинТеха. В номинации «Единая платформа аутентификации API» первое место получила команда «Пожилая ряженка». Ребята предложили сразу пять вариантов многофакторной аутентификации. Две команды — 0×001s и вышеупомянутые «Забавные факты о Римской империи» — получили спецпризы в размере 100 тысяч рублей. Аналитика ВТБ: выдачи автокредитов в России сократились на треть Узнать подробнее Читайте также: Аналитика ВТБ: выдачи ипотеки в России снизились на четверть ВТБ в Крыму возглавил Сергей Билецкий Глава ВТБ пояснил идею о совещательном органе по вопросам инфляции