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Posted 3 декабря, 20:22

Published 3 декабря, 20:22

Modified 3 декабря, 20:22

Updated 3 декабря, 20:22

Награждение API-хакатона-2023

ВТБ подвёл итоги API-хакатона 2024 для молодых айтишников

3 декабря 2024, 20:22
Фото: группа «Банк ВТБ» в ВК. Награждение API-хакатона-2023
Банк-организатор подвёл итоги четвёртого API-хакатона. Это ежегодное мероприятие с призовым фондом в 2 млн рублей для разработчиков, где они при поддержке экспертов решают реальные и актуальные на финтех-рынке кейсы. В 2024 году хакатон привлёк к участию на 60% больше айтишников, чем в прошлом.

Участникам события предложили в течение трёх недель решить одну из перечисленных ниже задач:

  1. Создать новое приложение, используя программный интерфейс ВТБ и Банка России;
  2. Разработать решение дл авторизации и аутентификации согласно стандарту безопасности Банка России;
  3. Предложить новые инструменты для защиты данных пользователей.

Попробовать свои силы решили более 1200 молодых специалистов в составе 167 команд со всей России. Среди них были как уже развивающиеся в профессиональной сфере работники, так и начинающие — студенты и выпускники. Средний возраст участника составил 24 года.

«Мы гордимся, что предлагаем молодым специалистам попробовать свои силы в реализации реальных задач, которые решают сегодня все ведущие технологические игроки на рынке. Актуальность темы открытых программных интерфейсов набирает обороты, особенно учитывая тот факт, что в будущем применение открытых API станет обязательным для всех крупнейших банков», — рассказал старший вице-президент ВТБ и заместитель руководителя технологического блока Сергей Безбогов.

В полуфинал вышли 35 команд, ещё 19 прошли в финал. Из них 12 команд заняли первое, второе и третье места. Между ними и отдельными призёрами разных номинаций разделили общий призовой фонд — 2 млн рублей.

Абсолютным лидером стала команда MISIS x BGITU. Они разработали веб-сервис для управления подписками. Уникальность сервиса заключалась в том, что он позволял отслеживать дату и способ оплаты, чтобы пользователь мог грамотно распоряжаться собственными финансами. В нём также разделили российские и международные подписки и предусмотрели возможность использования подарочных сертификатов.

Отдельно отметили сертификатами Финтех Хаба Банка России и команду devnull. За тщательные проработку кейса и анализ мировых стандартов в области платежей в 2025 году они смогут поучаствовать в одном из чемпионатов Молодежной программы FINOPOLIS.365 без отборочных испытаний.

Также devnull и командам «Забавный факт о Римской империи» и 200 OK дадут возможность представить свои решения компаниям-участницам ассоциации ФинТеха.

В номинации «Единая платформа аутентификации API» первое место получила команда «Пожилая ряженка». Ребята предложили сразу пять вариантов многофакторной аутентификации.

Две команды — 0×001s и вышеупомянутые «Забавные факты о Римской империи» — получили спецпризы в размере 100 тысяч рублей.

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#Валерия Колесникова#Экономика#Инновации#Россия#ВТБ#Молодежь#Хакатон#Стартапы#API
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