ВТБ подвёл итоги API-хакатона 2024 для молодых айтишников

Posted 3 декабря, 20:22
Published 3 декабря, 20:22
Modified 3 декабря, 20:22
Updated 3 декабря, 20:22
Участникам события предложили в течение трёх недель решить одну из перечисленных ниже задач:
Попробовать свои силы решили более 1200 молодых специалистов в составе 167 команд со всей России. Среди них были как уже развивающиеся в профессиональной сфере работники, так и начинающие — студенты и выпускники. Средний возраст участника составил 24 года.
«Мы гордимся, что предлагаем молодым специалистам попробовать свои силы в реализации реальных задач, которые решают сегодня все ведущие технологические игроки на рынке. Актуальность темы открытых программных интерфейсов набирает обороты, особенно учитывая тот факт, что в будущем применение открытых API станет обязательным для всех крупнейших банков», — рассказал старший вице-президент ВТБ и заместитель руководителя технологического блока Сергей Безбогов.
В полуфинал вышли 35 команд, ещё 19 прошли в финал. Из них 12 команд заняли первое, второе и третье места. Между ними и отдельными призёрами разных номинаций разделили общий призовой фонд — 2 млн рублей.
Абсолютным лидером стала команда MISIS x BGITU. Они разработали веб-сервис для управления подписками. Уникальность сервиса заключалась в том, что он позволял отслеживать дату и способ оплаты, чтобы пользователь мог грамотно распоряжаться собственными финансами. В нём также разделили российские и международные подписки и предусмотрели возможность использования подарочных сертификатов.
Отдельно отметили сертификатами Финтех Хаба Банка России и команду devnull. За тщательные проработку кейса и анализ мировых стандартов в области платежей в 2025 году они смогут поучаствовать в одном из чемпионатов Молодежной программы FINOPOLIS.365 без отборочных испытаний.
Также devnull и командам «Забавный факт о Римской империи» и 200 OK дадут возможность представить свои решения компаниям-участницам ассоциации ФинТеха.
В номинации «Единая платформа аутентификации API» первое место получила команда «Пожилая ряженка». Ребята предложили сразу пять вариантов многофакторной аутентификации.
Две команды — 0×001s и вышеупомянутые «Забавные факты о Римской империи» — получили спецпризы в размере 100 тысяч рублей.