ВТБ обнаружил новую волну мошенничества через WhatsApp

Так, экран смартфона блокируется, а пользователь увидит сообщение о перезагрузке или чёрный экран. В это время на телефон может прийти СМС с секретным кодом, который отображается на экране, позволяя мошенникам получить доступ к личному кабинету человека на госсервисах или в банковских приложениях.