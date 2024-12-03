ВТБ обнаружил новую волну мошенничества через WhatsApp

Posted 3 декабря, 14:50
Published 3 декабря, 14:50
Modified 3 декабря, 14:50
Updated 3 декабря, 14:50
Неизвестные выдают себя за официальных представителей различных государственных или коммерческих предприятий. Под предлогом проверки оплаты услуги, предоставления техподдержки или восстановления доступа к ресурсам они обзванивают потенциальных жертв и предлагают им продолжить разговор в мессенджере WhatsApp через видеозвонок.
После этого мошенники просят включить демонстрацию экрана, якобы для решения проблемы. Затем отправляют ссылку на скачивание вредоносного приложения SpyMax, выдавая его за официальный сервис. По словам Никиты Чугунова, старшего вице-президента ВТБ и руководителя департамента цифрового бизнеса, за последний месяц подобная схема мошенничества стала наиболее популярной. После установки вируса жертва полностью теряет контроль над своим телефоном и средствами.
Так, экран смартфона блокируется, а пользователь увидит сообщение о перезагрузке или чёрный экран. В это время на телефон может прийти СМС с секретным кодом, который отображается на экране, позволяя мошенникам получить доступ к личному кабинету человека на госсервисах или в банковских приложениях.
Используя полученные данные, неизвестные могут совершать финансовые операции от имени жертвы, включая переводы и оформление кредитов. Это может привести к серьёзным финансовым проблемам.
Эксперты ВТБ предупреждают, что когда экран телефона заблокирован, хакеры могут делать с его содержимым всё, что угодно, включая взлом личных кабинетов и вывод средств из банковских приложений.
Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, следует помнить, что ни одна официальная компания не запрашивает демонстрацию экрана, не просит установить приложения через мессенджеры или передать пароли от личных кабинетов банков. При получении сомнительного звонка, важно перезвонить в организацию, чтобы подтвердить её подлинность.
Как отметил Никита Чугунов: «Единственный и самый надёжный совет — не разговаривайте с незнакомцами и уж тем более не принимайте от них какие угодно ссылки и программы. Всё это — фишинговый и очень опасный контент».