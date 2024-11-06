Аналитика ВТБ: выдачи автокредитов в России сократились на треть

За счет широкого пула специальных программ производителей основным спросом россиян сегодня пользуются новые машины. Благодаря меньшей ставке, чем по стандартным продуктам, они стимулируют заемщиков все чаще делать выбор в пользу покупки авто именно на первичном рынке. Еще одним драйвером продаж новых машин выступает госпрограмма. В структуре сделок банка по итогам октября на новые авто пришлось более половины, наибольшим спросом клиентов в этом сегменте по-прежнему пользуются отечественные и китайские бренды.