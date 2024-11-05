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Posted 5 ноября, 12:32

Published 5 ноября, 12:32

Modified 5 ноября, 12:32

Updated 5 ноября, 12:32

Аналитика ВТБ: выдачи ипотеки в России снизились на четверть

Аналитика ВТБ: выдачи ипотеки в России снизились на четверть

5 ноября 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney.
В октябре общерыночные продажи ипотеки составили около 280 млрд рублей, снизившись на четверть к сентябрю текущего года и в пределах 60% к октябрю прошлого года. Таковы результаты аналитики ВТБ.

В целом по итогам 10 месяцев россияне получили на покупку жилья около 4,2 трлн рублей — примерно на треть меньше, чем за тот же период 2023 года. На фоне экстравысоких рыночных ставок основное число сделок клиенты проводят в рамках господдержки. При этом из-за отмены массовой льготной ипотеки и постоянно меняющихся условий оставшихся программ их доля по сравнению с началом года снижается.

Средний «чек» ипотеки в целом на рынке также продолжает сокращаться: по итогам октября — 4,4 млн рублей, почти на 440 тысяч меньше, чем в начале года. Самый большой размер кредита ожидаемо фиксируется в рамках льготной ипотеки.

Срок, на который россияне оформляют ипотеку, в этом году показывает разнонаправленную динамику. С учетом цен на новостройки дольше всего заемщики планируют платить по льготным программам.

«Взять ипотеку для многих сейчас неподъемная задача: условия льготных программ регулярно меняются, а стоимость рыночных обновляет исторические максимумы. Но потребность россиян решать квартирный вопрос никуда не исчезла. Поэтому структура рынка недвижимости меняется. Если раньше подавляющее число сделок проходило с помощью ипотеки, то теперь застройщики активно предлагают рассрочку, а на „вторичке“ купля-продажа проходит в основном за наличные или в результате обмена одной квартиры на другую с небольшой кредитной доплатой», — добавил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

По данным аналитиков банка ВТБ, сегодня типичные ипотечные заемщики — это клиенты в возрасте 39 лет, более половины из них состоят в браке, а около 40% имеют детей. Средняя площадь приобретаемой квартиры составляет 46,1 кв. метров.

На что россияне тратят больше всего денег: аналитика
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#Алёна Мальцева#Ставки#Рынок недвижимости
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