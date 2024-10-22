ВТБ в Крыму возглавил Сергей Билецкий

Сергей Билецкий родился в 1982 году. В 2004 окончил Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского по специальности «Финансы». Управленческий опыт в банковской сфере более 22 лет. Карьеру начал в 2002 году с должности специалиста по обслуживанию юридических лиц в Симферопольском филиале Морского транспортного банка, где в 2007 году возглавил дополнительный офис. В этом же году перешел в ВТБ на должность начальника отдела корпоративных клиентов. С 2011 по 2014 годы руководил Крымским региональным управлением банка «Кредит Днепр». С 2014 года занимал позицию заместителя руководителя департамента развития корпоративного бизнеса в РНКБ, а с 2020 года — руководителя департамента.