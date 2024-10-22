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Posted 22 октября, 13:45

Published 22 октября, 13:45

Modified 22 октября, 13:47

Updated 22 октября, 13:47

ВТБ в Крыму возглавил Сергей Билецкий

ВТБ в Крыму возглавил Сергей Билецкий

22 октября 2024, 13:45
Фото: Изображение Midjourney
Управляющим банка ВТБ в Крыму назначен руководитель департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. В ВТБ он будет отвечать за процесс интеграции, расширение доступности услуг ВТБ для розничных и корпоративных клиентов Крыма и Севастополя, а также открытие новых офисов на полуострове.

Одновременно Сергей Билецкий сохраняет за собой должность главы подразделения корпоративного бизнеса в РНКБ под руководством Михаила Якунина.

«Интеграция крупнейшего банка Юга России с ВТБ откроет жителям Крыма и Севастополя доступ к инновационным сервисам и обеспечит финансовое обслуживание на более выгодных условиях. В ближайший год нам предстоит большая работа: модернизация офисов банка, а также создание условий для комфортного и бесшовного перехода клиентов из РНКБ в ВТБ. До конца 2025 года мы полностью завершим объединение банков. Уверена, что многолетний управленческий опыт Сергея Билецкого на территории Крымского полуострова позволит успешно реализовать поставленные задачи», — прокомментировала назначение нового управляющего Светлана Сырцова, руководитель департамента администрирования сети — старший вице-президент ВТБ.

Сергей Билецкий родился в 1982 году. В 2004 окончил Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского по специальности «Финансы». Управленческий опыт в банковской сфере более 22 лет. Карьеру начал в 2002 году с должности специалиста по обслуживанию юридических лиц в Симферопольском филиале Морского транспортного банка, где в 2007 году возглавил дополнительный офис. В этом же году перешел в ВТБ на должность начальника отдела корпоративных клиентов. С 2011 по 2014 годы руководил Крымским региональным управлением банка «Кредит Днепр». С 2014 года занимал позицию заместителя руководителя департамента развития корпоративного бизнеса в РНКБ, а с 2020 года — руководителя департамента.

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#Алёна Мальцева#Крым#ВТБ#Финансы
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