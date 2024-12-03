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Posted 3 декабря, 16:03

Published 3 декабря, 16:03

Modified 3 декабря, 16:03

Updated 3 декабря, 16:03

«Стабилизировать курс рубля»: банкир из ВТБ написал письмо Деду Морозу

«Стабилизировать курс рубля»: банкир из ВТБ написал письмо Деду Морозу

3 декабря 2024, 16:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Центробанк
В преддверии форума «РОССИЯ ЗОВЁТ! первый заместитель председателя-правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов выступил с инициативами, которые помогут активизации банковского сектора и экономики. Открытое обращение он опубликовал в издании РБК в виде „письма мальчика Димы из синей группы детского сада“.

Письмо написано Деду Морозу (Минфину) и Снегурочке (Банку России).

Как оказалось, «мальчик Дима» хочет того же, что и другие люди: застраховать бюджет от рисков, эффективнее использовать фонд национального благосостояния для развития экономики, стабилизировать курс рубля.

«В начале уходящего года мы в нашем детском саду по традиции составили список целей и планов на год. У кого-то в списке была гайка космонавта Джанибекова, у кого-то — путешествие в Шанхай, у кого-то — звезда с неба. Гайку Джанибекова мы получили, в Шанхай съездили, а на звезду денег не хватило. Все дело в том, что мы рассчитывали на небольшой рост цен, где-то 4-4,5%, а получится повыше — 8,5-9%», — пишет топ-менеджер с просьбой Снегурочке. По мнению банкира, достижение цели по инфляции Банком России можно и отодвинуть.

Еще одно пожелание — поддержать рубль.

«Мы с воспитателями посмотрели на доллар в обменнике и обомлели — ведь еще пару месяцев назад было 90! У нас сразу повысились инфляционные ожидания… мы все ждем, что ЦБ повысит ставку — охладит наши потребительские и повысит наши сберегательные настроения. Но тогда экономика может переохладиться, а ВВП — сократиться. Не проще ли стабилизировать курс — тогда потребуется меньшее охлаждение экономики, а вернуть инфляцию к цели будет проще с учетом того, как сильно растут цены, когда рубль падает», — отмечает Дима Пьянов.

При этом он просит не только за себя, но и за «взрослых» и за детей из других групп банковского детского сада.

Например, по его мнению, деньги из Фонда национального состояния можно направить пулу кредиторов высокоскоростной магистрали «Москва-Петербург».

«Выдайте витамин ФНБ в проект чуть пораньше, в первом квартале нового года, и не напрямую, а в виде суборда нескольким перспективным группам детей нашего детского сада. И мы через механизм кредитного мультипликатора поддержим больше качественных инвестиционных проектов нашей страны, не только ВСМ», — пишет банкир.

Конечно, мальчик Дима понимает, что к Деду Морозу и Снегурочке стоит очередь, поэтому понимает — не все пожелания сбудутся. Но надеется на лучшее.

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#Кристина Семенчук#Экономика#Инфляция#Центробанк#Минфин#ВТБ#Потребление#Курс рубля#Белгород#Доллар#Дмитрий Пьянов
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