«Стабилизировать курс рубля»: банкир из ВТБ написал письмо Деду Морозу

«В начале уходящего года мы в нашем детском саду по традиции составили список целей и планов на год. У кого-то в списке была гайка космонавта Джанибекова, у кого-то — путешествие в Шанхай, у кого-то — звезда с неба. Гайку Джанибекова мы получили, в Шанхай съездили, а на звезду денег не хватило. Все дело в том, что мы рассчитывали на небольшой рост цен, где-то 4-4,5%, а получится повыше — 8,5-9%», — пишет топ-менеджер с просьбой Снегурочке. По мнению банкира, достижение цели по инфляции Банком России можно и отодвинуть.