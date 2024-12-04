Аналитики: экспорт сельхозпродукции превысит 50 млрд долларов

«Несмотря на текущий цикл высокой ключевой ставки и дорогих заемных средств, мы видим, что наши клиенты в сегменте АПК своевременно выполняют свои обязательства перед банками, контрагентами и персоналом. Более того, они постоянно занимаются поиском новых рынков и бизнес-партнеров. Так, за последние 3-5 лет большинство из них выстроили экспортные производственно-логистические цепочки по экспорту продукции, в том числе в страны Азии, Дальнего и Ближнего Востока, Африки. При этом в условиях новых вызовов по сохранению суверенитета продовольственной безопасности страны, приоритетом для игроков этого рынка станет дальнейшее повышение вертикальной интеграции и развитие новых бизнес-направлений. К ним можно отнести селекцию и генетику, наукоемкие производства, молочную промышленность и животноводство».