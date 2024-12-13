Стала известна новая мошенническая схема с созданием виртуальных клонов карт

Главная тактика заключается в том, чтобы связаться с жертвой, представляясь сотрудником сотовой компании. Под этим предлогом злоумышленники объясняют, что необходимо продлить договор на обслуживание. Клиенту предлагают установить приложение, якобы принадлежащее оператору связи. Другие сценарии могут включать просьбу обновить антивирусную программу или установить приложение медицинского сервиса. На деле приложение оказывается шпионским ПО, дающим доступ к управлению смартфоном владельца, включая камеру, микрофон и функцию NFC.