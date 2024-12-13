Стала известна новая мошенническая схема с созданием виртуальных клонов карт

Posted 13 декабря, 12:03
Published 13 декабря, 12:03
Modified 13 декабря, 12:05
Updated 13 декабря, 12:05
ВТБ зафиксировал активное распространение новой схемы мошенничества, отмеченной в ноябре и декабре. Преступники используют сочетание социальной инженерии и вредоносного программного обеспечения, чтобы завладеть данными банковских карт. Эти данные затем используются для создания их виртуальных клонов, которые позволяют оплачивать покупки через NFC-терминалы.
Главная тактика заключается в том, чтобы связаться с жертвой, представляясь сотрудником сотовой компании. Под этим предлогом злоумышленники объясняют, что необходимо продлить договор на обслуживание. Клиенту предлагают установить приложение, якобы принадлежащее оператору связи. Другие сценарии могут включать просьбу обновить антивирусную программу или установить приложение медицинского сервиса. На деле приложение оказывается шпионским ПО, дающим доступ к управлению смартфоном владельца, включая камеру, микрофон и функцию NFC.
Когда приложение оказывается установлено, мошенники под вымышленными предлогами предлагают выполнить ряд действий:
Параллельно с этим вредоносная программа активирует NFC на устройстве жертвы, а специальное приложение мошенников считывает ключевые данные карты — номер, срок действия и другие сведения. Эти данные привязываются к устройству злоумышленников, что позволяет им выполнять операции с использованием виртуального клона карты: снимать деньги и оплачивать покупки в магазинах через бесконтактную систему.
«Схемы, которые используют мошенники, становятся всё более сложными и многоуровневыми, объединяя социальную инженерию и шпионские программы. Чтобы избежать риска, важно не устанавливать приложения по ссылкам из сообщений в мессенджерах. Софт операторов связи, торговых сетей или медицинских сервисов лучше скачивать исключительно с официальных сайтов. Весь остальной софт может стать причиной серьёзных финансовых потерь», — прокомментировал Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ и глава департамента цифрового бизнеса.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в 2025 году ВТБ завершит интеграцию «Открытия» и РНКБ и о том, как это повлияет на клиентов банков.