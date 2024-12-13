Опрос ВТБ: женщины проявляют больший интерес к программе долгосрочных сбережений

Особый интерес к ПДС проявляет старшее поколение. Среди женщин наиболее активно участвуют категории 56-65 лет (30%) и старше 65 лет (15%). Именно они чаще других возрастных групп пополняют счета, средняя сумма которых варьируется от 56 до 59 тысяч рублей. Аналогичная картина наблюдается у мужчин, где максимальный интерес также заметен у возрастных групп 56-65 лет (13%) и старше 65 лет (7%), с балансом на счетах в диапазоне 60-65 тысяч рублей за 2024 год.