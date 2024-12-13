Опрос ВТБ: женщины проявляют больший интерес к программе долгосрочных сбережений

Posted 13 декабря, 12:40
Published 13 декабря, 12:40
Modified 13 декабря, 12:40
Updated 13 декабря, 12:40
Особый интерес к ПДС проявляет старшее поколение. Среди женщин наиболее активно участвуют категории 56-65 лет (30%) и старше 65 лет (15%). Именно они чаще других возрастных групп пополняют счета, средняя сумма которых варьируется от 56 до 59 тысяч рублей. Аналогичная картина наблюдается у мужчин, где максимальный интерес также заметен у возрастных групп 56-65 лет (13%) и старше 65 лет (7%), с балансом на счетах в диапазоне 60-65 тысяч рублей за 2024 год.
По данным ВТБ, центральный федеральный округ лидирует по количеству договоров по ПДС — их доля составляет 30,5% от общего числа. Следом идёт Приволжский федеральный округ, жители которого составляют 21% участников программы. Северо-Западный и Сибирский федеральные округа делят третье место с 11% договоров каждый. Реже подключаются жители Южного (9%), Дальневосточного (5,5%) и Северо-Кавказского (2%) федеральных округов.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в 2025 году ВТБ завершит интеграцию «Открытия» и РНКБ и о том, как это повлияет на клиентов банков.