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Posted 13 декабря, 12:40

Published 13 декабря, 12:40

Modified 13 декабря, 12:40

Updated 13 декабря, 12:40

Опрос ВТБ: женщины проявляют больший интерес к программе долгосрочных сбережений

Опрос ВТБ: женщины проявляют больший интерес к программе долгосрочных сбережений

13 декабря 2024, 12:40
Фото: 1MI.
Программа долгосрочных сбережений (ПДС), предлагаемая ВТБ Пенсионный фондом, вызывает больший интерес у женщин, чем у мужчин. Согласно данным анализа клиентской базы, женщины заключили 64,7% всех договоров. Максимальную активность в участии демонстрируют жители Центрального федерального округа.

Особый интерес к ПДС проявляет старшее поколение. Среди женщин наиболее активно участвуют категории 56-65 лет (30%) и старше 65 лет (15%). Именно они чаще других возрастных групп пополняют счета, средняя сумма которых варьируется от 56 до 59 тысяч рублей. Аналогичная картина наблюдается у мужчин, где максимальный интерес также заметен у возрастных групп 56-65 лет (13%) и старше 65 лет (7%), с балансом на счетах в диапазоне 60-65 тысяч рублей за 2024 год.

По данным ВТБ, центральный федеральный округ лидирует по количеству договоров по ПДС — их доля составляет 30,5% от общего числа. Следом идёт Приволжский федеральный округ, жители которого составляют 21% участников программы. Северо-Западный и Сибирский федеральные округа делят третье место с 11% договоров каждый. Реже подключаются жители Южного (9%), Дальневосточного (5,5%) и Северо-Кавказского (2%) федеральных округов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в 2025 году ВТБ завершит интеграцию «Открытия» и РНКБ и о том, как это повлияет на клиентов банков.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Экономика#Пенсионный фонд#Сбережения#Россия#ВТБ#Белгород#Банк втб
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