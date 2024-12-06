Несмотря на доллар: ВТБ прогнозирует рост автокредитования и продаж в 2025 году

Posted 6 декабря, 16:18
Published 6 декабря, 16:18
Modified 6 декабря, 16:18
Updated 6 декабря, 16:18
За последние два года российский автопром активно восстанавливался, и структура рынка почти вернулась к уровню начала 2022 года. Однако уже в 2025 году этот сектор экономики снова окажется под давлением.
Прогнозируется, что продажи новых автомобилей в следующем году составят около 1,3 миллиона единиц, что на 10% меньше, чем в 2024 году, но на 25% больше по сравнению с 2023 годом и почти в два раза больше, чем в 2022-м. Рекордным годом для продаж стал 2021, когда россияне приобрели около 1,7 миллиона легковых автомобилей.
Структура рынка автокредитования останется стабильной. Ожидается, что доля сделок с новыми автомобилями в кредит в 2025 году составит около 50%. Для сравнения, в 2023 году она составила 42%, а в 2022 году — лишь 12,5%.
«В 2025 году рынок автомобилей будет находиться под влиянием нескольких факторов. Ужесточение кредитной политики Центрального банка России, высокие ставки по кредитам на автомобили с пробегом, ослабление курса рубля и увеличение утилизационного сбора окажут давление на рынок. В то же время продажи будут поддерживаться субсидиями от автопроизводителей и государственной поддержкой, которые позволят приобрести новые автомобили на более выгодных условиях», — отметил вице-президент ВТБ и начальник управления партнерских продаж автокредитов Константин Каракалов.
Он также добавил, что на рынке повлияет повышение активности россиян после окончания срока краткосрочных и среднесрочных депозитов.