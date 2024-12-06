Несмотря на доллар: ВТБ прогнозирует рост автокредитования и продаж в 2025 году

Прогнозируется, что продажи новых автомобилей в следующем году составят около 1,3 миллиона единиц, что на 10% меньше, чем в 2024 году, но на 25% больше по сравнению с 2023 годом и почти в два раза больше, чем в 2022-м. Рекордным годом для продаж стал 2021, когда россияне приобрели около 1,7 миллиона легковых автомобилей.