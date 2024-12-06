bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 16:18

Published 6 декабря, 16:18

Modified 6 декабря, 16:18

Updated 6 декабря, 16:18

Несмотря на доллар: ВТБ прогнозирует рост автокредитования и продаж в 2025 году

Несмотря на доллар: ВТБ прогнозирует рост автокредитования и продаж в 2025 году

6 декабря 2024, 16:18
Фото: 1MI.
Сюжет
Автомобили
В 2025 году объем продаж легковых автомобилей в России превысит 7 миллионов единиц, что будет на уровне показателя текущего года. Ожидается, что почти 20% из них поступят с первичного рынка. Такие данные представили аналитики ВТБ.

За последние два года российский автопром активно восстанавливался, и структура рынка почти вернулась к уровню начала 2022 года. Однако уже в 2025 году этот сектор экономики снова окажется под давлением.

Прогнозируется, что продажи новых автомобилей в следующем году составят около 1,3 миллиона единиц, что на 10% меньше, чем в 2024 году, но на 25% больше по сравнению с 2023 годом и почти в два раза больше, чем в 2022-м. Рекордным годом для продаж стал 2021, когда россияне приобрели около 1,7 миллиона легковых автомобилей.

Структура рынка автокредитования останется стабильной. Ожидается, что доля сделок с новыми автомобилями в кредит в 2025 году составит около 50%. Для сравнения, в 2023 году она составила 42%, а в 2022 году — лишь 12,5%.

«В 2025 году рынок автомобилей будет находиться под влиянием нескольких факторов. Ужесточение кредитной политики Центрального банка России, высокие ставки по кредитам на автомобили с пробегом, ослабление курса рубля и увеличение утилизационного сбора окажут давление на рынок. В то же время продажи будут поддерживаться субсидиями от автопроизводителей и государственной поддержкой, которые позволят приобрести новые автомобили на более выгодных условиях», — отметил вице-президент ВТБ и начальник управления партнерских продаж автокредитов Константин Каракалов.

Он также добавил, что на рынке повлияет повышение активности россиян после окончания срока краткосрочных и среднесрочных депозитов.

Аналитика ВТБ: ожидания и прогнозы бизнеса на 2025 год
Узнать подробнее
Читайте также:
Аналитики считают, что наличные сбережения россиян достигли исторического минимумаВ каких регионах наблюдается наибольшее снижение цен на новые автомобили?Аналитика ВТБ: выдачи ипотеки в России снизились на четверть
#Анна Селищева#Экономика#Автомобили#Аналитика#Авто#Покупка машины#Бизнес#Россия#ВТБ#Покупка#Продажи#Аналитики#Продажи автомобилей#Новые автомобили#Ключевая ставка#Покупка автомобиля#Ставка рефинансирования#Отечественное авто#Покупка авто
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика